Klassiker an der Doppelkirche Das „Gasthaus Assenmacher“ eröffnet mit neuen Inhabern

Thaqi machte seine Ausbildung zum Restaurantfachmann in der Redoute in Bad Godesberg, arbeitete anschließend im Steigenberger Grand Hotel auf dem Petersberg und danach in Köln im Brauhaus Früh sowie im Gaffel am Dom. Fassini leitete mehrere Jahre das Vollwert-Bistro Villa Campus in Poppelsdorf. „Wir wollen das Assenmacher wieder zu einem Treffpunkt für die Dorfgemeinde und natürlich für Gäste von außerhalb machen“, erklärt Fassini das Konzept. Seine Küche werde „gutbürgerlich-modern“ aufgestellt sein.