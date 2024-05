Neues Leben in der Brennerei Das „Separée“ ist eine Kombination aus Vinothek, Weinbistro und Pianobar

In der angrenzenden Bar mit 13 Plätzen befinden sich moosgrüne Samtpolstersessel, eine lange Sitzbank mit braunem Lederpolster, graugrün gestrichene Wände und acht bernsteinfarbene, gebeulte Glaslampen, die über den Tischen schweben. Weiter geht es in den Loungebereich mit separater Bar und vier Barhockern an zwei Weinfässern, bevor man den „Eventraum“ mit 40 Plätzen betritt. Freitags und samstags spielt dort ein Pianist, und in naher Zukunft soll eine Kleinkunstbühne das Portfolio ergänzen. Demnächst soll auch die Terrasse mit 30 weiteren Plätzen vor dem Haus eingeweiht werden.