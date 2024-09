Italienische Küche Das Ristorante „Borsalino da Enzo“ eröffnet mit neuen Besitzern

Enzo Cristalli leitete das Ristorante „Borsalino da Enzo“ in Siegburg 43 Jahre lang, bevor er in diesem Frühjahr in den Ruhestand ging. Nun wird in dem kleinen Haus an der Kaiserstraße (postalisch am Verbindungsweg) ein neues gastronomisches Kapitel aufgeschlagen. Neue Gastgeber sind die Brüder Ankido Isho (26) und Nineb Isho (27); den Familienbetrieb komplettieren Schwester Mari Isho und Mutter Joulet Zadozharo.