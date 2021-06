GA gelistet : Hier gibt es Smoothies und Säfte in Bonn und Umgebung

In Bonn und der Region bieten zahlreiche Cafés und Restaurants Smoothies und frisch gepresste Säfte an. Foto: obs/nu3 GmbH/Michael Dive

Bonn/Region Sie gelten als Vitaminbomben und Wachmacher: Smoothies und frisch gepresste Säfte sind beliebt. Auch in Bonn und der Region, sind die auf zahlreichen Speisekarten zu finden. Ein Überblick.

Smoothies und frische Säfte in Bonn

Café Schöllers

Es gab in den vergangenen Monaten einige Inhaberwechsel in dem kleinen Ladenlokal auf der Colmantstraße direkt hinter dem Bonner Hauptbahnhof. Nun hat dort das Café Schöllers geöffnet, das neben Kaffeespezialitäten auch frisch gepresste Säfte auf seiner Karte führt.

Black Coffee Pharmacy

Mit einem Café in der Bonner Südstadt und einer mobilen Espressobar ist die Black Coffee Pharmacy im gesamten Bonner Stadtgebiet vertreten. Im Café bietet das Team frisch zubereitete Smoothie Bowls und Limonaden an. Die Kreationen reichen von einem Mix aus Mango, Ingwer und Minze, bis zum "Grünen Smoothie" mit Spinat, Banane, Minze und Mango.

Cassius Garten

Den Cassius Garten an der Cassius-Bastei gibt es bereits seit 1989. Er gilt als Grande Dame unter den vegetarischen und veganen Angeboten in Bonn. Inzwischen ist ein Großteil der Gerichte vegan, also gänzlich ohne tierische Produkte hergestellt. Neben Salaten und warmen Gerichten gibt es auch Kuchen und Eis.

Ananda

Cream Company Bonn

Die Cream Company an der Sterntorbrücke ist nicht nur bekannt für ihre Waffelkreationen. Das Café bietet neben belegten Broten mit Avocado, Lachs oder Ziegenkäse, eine große Auswahl an Smoothie-Bowls.

Café Kurt

Dean&David

Das Restaurant Dean&David am Bonner Markt setzt auf sogenanntes Superfood in seinen Gerichten. Auf der Speisekarte auch ausgefallene Säfte und Smoothies: Hier werden allerlei Früchte und Gemüse-Sorten gepresst und zusammengemischt - zum Beispiel Mango, Datteln, Erdbeeren, Spinat oder Gurke.

Iss dich glücklich

Neben allerlei Gerichten aus der persischen Küche bietet das Iss dich glücklich auch eine große Auswahl an frisch gepressten Säften an. Mit Zutaten wie Möhre, Ingwer, Apfel und Zimt gibt es allerlei Kombinationen zu probieren.

Black Veg

Das Black Veg in der Bonner Altstadt setzt auf ein veganes Angebot. Neben Kaffee, Kuchen, Frühstück und wechselnden Mittagsgerichten gibt es hier auch Smoothies in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Smoothies und frische Säfte in der Region

The Great Berry

"Unser Ziel ist es, Gesundes und Leckeres zu verbinden", so steht es in der Philosophie von "The Great Berry" festgeschrieben. In dem Laden unweit des Kölner Friesenplatzes befinden sich zahlreiche Smoothies, Smoothie Bowls sowie frisch gepresste Säfte auf der Getränkekarte.