Restaurantführer : Das Stellwerk Meckenheim bietet amerikanische Küche

Im Wintergarten des Stellwerks Meckenheim: Jens Pfannkuch Foto: Horst Müller

Meckenheim In einer Serie stellt der General-Anzeiger Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars vor. In dieser Woche werfen wir einen Blick in das Stellwerk Meckenheim.



Stellwerk Meckenheim

American Restaurant und Bar im alten Meckenheimer Bahnhof

Gastgeber

Seit November 2019 Jens und Katharina Pfannkuch

Räumlichkeiten

Drei Bereiche: Wintergarten mit hellbraunen Lederstühlen und dunkelgrauen Polstersesseln (80 Plätze), Brasserie mit dunkelgrünen Sitzpolstern und nostalgischen Lampen (40 Plätze) sowie die Bar

Außenbewirtung

Terrasse mit 100 Plätzen, größtenteils überdacht

Speiseangebot

Hamburger mit 200-Gramm-Patty aus US Prime Beef 11,90 Euro, Spare Ribs (700 Gramm) aus dem Smoker mit Steakhouse Pommes und Barbecuesoße 17,90 Euro, Stellwerk Schokoladen Brownie mit Himbeersoße und Passionsfrucht-Sorbet 7,50 Euro

Getränkekarte

Gaffel Kölsch, Bitburger Pils und Bitburger Kellerbier (0,3l) je 2,80 Euro, Drachenländer (0,3l) und Erdinger helles Hefeweizen (0,5l) je 3,90 Euro. Stellwerk Blueberry Hugo 5,50 Euro sowie zehn offene Weine (0,2l) ab fünf Euro

Aktionen

Mo-Sa (8.30-11.30h) Frühstücksbuffet für 9,50 Euro

Gäste

Liebhaber von Steaks, Burgern und Barbecue

Philosophie des Hauses

„Das Stellwerk Meckenheim ist ein Treffpunkt für Jung und Alt – morgens, mittags und abends“, sagt Gastgeber Jens Pfannkuch.

Öffnungszeiten

Mo-Sa 8.30-24h, So 10-23h. Kein Ruhetag

Adresse

Kontakt