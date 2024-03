Guide Michelin 2024 Diese Restaurants in Bonn und der Region erhalten Michelin-Sterne

In Köln können unter anderem das „astrein“, „La Cuisine Rademacher“, „La Société“, das „maiBeck“ und das Restaurant „Zur Tant“ einen Stern vorweisen. Insgesamt finden sich in Köln zwölf Sterne-Restaurants. Düsseldorf kommt auf neun. In Münster und in Essen kann man in jeweils drei Restaurants auf Sterne-Niveau essen. In Aachen und Bonn Dortmund gibt es jeweils zwei Häuser der Spitzenklasse. Seit Jahren für höchste Ansprüche gekocht wird beispielsweise auch in Schmallenberg, Erkelenz, Haltern am See, Detmold oder Paderborn.