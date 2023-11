Vierter Standort der Bonner Kette Das „Tuscolo“ eröffnet im Erlebniszentrum Happy Franky

Sotto il cielo d‘Italia – unter dem Himmel Italiens, so lautet das Motto der Bonner Gastronomenfamilie Esposito. Jetzt gibt es ein Stück vom Himmel Italiens auch in Troisdorf. Im Erlebniszentrum Happy Franky (früheres Forum Troisdorf) in der Fußgängerzone hat der neueste Tuscolo-Standort eröffnet.