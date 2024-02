Gastronomie Tipps für romantische Restaurants in Bonn und der Region

Italiani: Der Name sagt es: Das Italiani hat sich der Küche des deutschen Sehnsuchtslands Nummer eins verschrieben, genauer der Region Apulien. Auf der Karte des Restaurants an der Oper stehen Klassiker wie Pizza, Lasagne und Pasta, die modern interpretiert werden. So gibt es Pizza mit geräuchertem Lachs in Teriyakisauce mit Sesam und Rucola. Auch eine Auswahl an veganen Gerichten wird angeboten. Die Einrichtung hat mit altbekannten italienischen Lokalen wenig gemein. Die Räume sind individuell und modern gestaltet, sodass sich auch jüngere Paare dort wohlfühlen dürften. Und wer nach Dolci und Kaffee noch einen Spaziergang am Rhein unternehmen möchte, geht einfach die Rheingasse hinunter.