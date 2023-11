GA gelistet Hier gibt es in Bonn und der Region Weihnachtsgänse

Die Gans gehört für viele ab November und spätestens zu Weihnachten auf den Esstisch. Zahlreiche Restaurants führen sie auf ihrer Karte. Wer jedoch am heimischen Herd selbst den Gänse-Schmaus zubereiten möchte, kann auf Höfen und in Metzgereien in Bonn und der Region das Gänsefleisch bestellen oder direkt besorgen. Einige Restaurants bieten auch eine fertig zubereitete Gans für Zuhause an. Wir listen Ihnen auf, wo es Gänsefleisch in Bonn und der Region gibt: