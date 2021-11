GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Wild-Gerichte an

Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Wild-Gerichte an

Bonn Lust auf Reh, Wildschwein oder Hirsch? Der Winter ist traditionelle Wildzeit. In einigen Restaurants findet man das eine oder andere Wildgericht auf der Karte. Wo genau, haben wir für Sie zusammengestellt.

Haus am Rhein in Beuel

Auch im "Haus am Rhein" steht Wild auf der Karte. Das Restaurant liegt an der Beueler Rheinpromenade. Ergattert man im „Haus am Rhein“ einen der Tische am Fenster, liegt der Blick auf den Rhein frei. Das Restaurant ist barrierefrei.