GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Wild-Gerichte an

Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Wild-Gerichte an

Bonn Lust auf ein Gericht mit Reh, Wildschwein oder Hirsch? Wir geben einen Überblick, welche Restaurants in Bonn und der Region Wildgerichte anbieten.

Gasthaus auf dem Oelberg

Martinsgans für 38 Euro : Gänsebraten ist in diesem Herbst knapp und teuer Alles wird teurer - auch die Martinsgans. Die Frage ist, was den Kunden der traditionelle Gänsebraten wert ist. Manchen Restaurants ist dieses Risiko zu groß. Andere vertrauen auf ihr Stammpublikum oder bieten anderes Geflügel an.

Restaurant Konrad’s in Bonn

Restaurant RheinAue in Bonn

Am offenen Kamin und direkt im Freizeitpark Rheinaue bietet das gleichnamige Restaurant auch regionale Wildgerichte an - zum Beispiel Sauerbraten vom Eifel-Hirsch mit Rosinensauce, Himbeer-Rotkohl und Klößen.

Landgasthof Poststuben und Restaurant Zur Alten Post

Das Hotel Steinheuer Heppingen vereint zwei Restaurants unter sich: den Landgasthof Poststuben und das Restaurant Zur Alten Post. Regionale Produkte, urige Gemütlichkeit: So lässt sich das Ambiente wohl am treffendsten beschreiben. Klar, dass es dort auch einige Wildgerichte auf die Karte geschafft haben. Das Landgasthaus Poststuben bietet Hirschmedaillons mit Pfeffer-Nusskruste, Preiselbeeren, Wirsing und hausgemachten Spätzle an. In Steinheuers Restaurant Zur Alten Post steht Ahrtaler Rehrücken mit Beten, Haselnuss, Herbststrompeten und Kampot-Pfefferjus auf der Karte.