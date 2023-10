Außergewöhnlicher Trend Elektrische Surfbretter auf dem Rhein: Diese Regeln gelten

Mit Blick auf die Regularien spielt zunächst die Art des Fahrzeuges eine Rolle, Surfbrett ist nicht gleich Surfbrett. Unterschieden wird zwischen Jetboard und E-Foil. Beim Jetboard setzt ein Elektro-Motor einen sogenannten Impeller in Bewegung, dabei handelt es sich um einen umschlossenen Propeller. Unter dem Board saugt dieser das Wasser an und stößt es über Düsen hinten wieder aus. So entsteht eine Schubkraft, die das Board beschleunigt. E-Foils wirken von außen betrachtet noch beeindruckender. Nicht nur fahren die Surfer mit hoher Geschwindigkeit über das Wasser, sondern ab 13 Stundenkilometer hebt der spezielle Antrieb die Surfer bis zu 70 Zentimeter aus dem Wasser.