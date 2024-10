Blockbuster-Star „Alien“-Heldin und „Avatar“-Star: Sigourney Weaver wird 75

Seit den 1980er Jahren ist die Schauspielerin mit dem Theaterregisseur Jim Simpson verheiratet, die Eltern einer Tochter leben hauptsächlich in New York. Theaterspielen istweiterhin die große Liebe des Hollywood-Stars. Im kommenden Jahr will Weaver in London auf der Bühne stehen. Ihr Debüt in dem traditionsreichen Theatre Royal Drury Lane im Londoner West End gibt sie in einer Inszenierung von William Shakespeares Werk „Der Sturm“ („The Tempest“). Weaver wird dort als Prospero erneut ihre Wandlungsfähigkeit zeigen, denn diese Rolle wird üblicherweise von einem Mann gespielt.