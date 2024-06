Kritik zum Kino-Neustart „Alles steht Kopf 2“ ist überraschend tiefsinnig

Die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Amy Poehler leiht einer Emotion im englischsprachigen Original ihre Stimme. Von Riley könne man einiges lernen - egal, wie alt man ist, sagte sie im Interview des US-Magazins „Entertainment Weekly“. „Diese Gefühle gehen nicht weg. Wir schauen alle gerne zurück und lachen über (frühere) Versionen von uns selbst. Aber oft waren diese Versionen von uns selbst viel ungeschützter. Wir hatten viel weniger Panzer, wir waren in vielerlei Hinsicht in Kontakt mit der Welt und dem, was die Welt brauchte - viel mehr, als wir es jetzt sind. Niemand weiß, was er tut. Wir tun nur so, als ob wir es wüssten, wenn wir älter werden. Und Jugendliche wissen, dass wir nicht wissen, was wir tun.“