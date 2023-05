Kritik zum Kino-Neustart Die Arielle-Realverfilmung ist großes Unterhaltungskino

An Land verschmilzt Marshall karibische Einflüsse zu einer eigenen Traumwelt, in die sich die multikulturelle Besetzung organisch einfügt. Auch unter Wasser wird der familiäre Genpool von Meereskönig Triton (Javier Bardem) mit Töchtern verschiedenster Couleur kräftig aufgemischt. Hauptdarstellerin Halle Bailey groovt sich absolut überzeugend in die Titelrolle ein. Wenn sie voller Verve in „Wish I Could Be Part Of That World“ von der Sehnsucht nach Dazugehörigkeit zur Menschenwelt singt, bekommt der Song durch die Hautfarbe seiner Interpretin eine zusätzliche Bedeutungsebene.