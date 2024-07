Schließung im Oktober Welche Filme noch im Autokino in Köln laufen

Die letzte Vorstellung im Autokino soll am 31. Oktober stattfinden. Das Programm sei laut Schiers noch in Planung, konkrete Filme stünden nicht fest. Es werde aber ein Spezialprogramm geben. „Da dann Halloween ist, zeigen wir wahrscheinlich einen Horrorfilm“, kündigt der Theaterleiter an. Auch eine zweite Vorstellung am letzten Tag oder auch eine Familienvorstellung seien möglich und würden überdacht.