Noch titelloser Film : Autor für „Star Wars“-Projekt von Marvel-Produzent gefunden

Los Angeles Das Projekt ist noch weitgehend unter Verschluss. Doch offenbar wurde nun ein Autor für den noch titellosen „Star Wars“-Film gefunden.

Michael Waldron, der zuletzt das Skript für „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ lieferte, soll als Drehbuchautor an Bord sein, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ berichteten. Waldron ist auch Mitproduzent und Verfasser der neuen Marvel-Serie „Loki“ beim Streamingdienst Disney+ mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle.