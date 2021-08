Open-Air-Kino in Bonn : Das bieten die Filmnächte auf dem Dach der Bundeskunsthalle

Bonn Die Filmnächte auf dem Dach der Bundeskunsthalle in Bonn gehen wieder los. Ab diesem Donnerstag werden an zwölf Abenden nationale und internationale Filme gezeigt. Den Start macht der Oscar-Gewinner „Nomadland“.

Großes Kino unter freiem Himmel: An diesem Donnerstag starten die Filmnächte auf dem Dach der Bundeskunsthalle in Bonn. An zwölf Abenden werden auf der großen Leinwand nationale sowie internationale Spielfilme und ein Kurzfilmprogramm gezeigt. Eröffnet wird das Open-Air-Kino am Donnerstagabend mit dem preisgekrönten Drama „Nomadland“, der bei den diesjährigen Oscars unter anderem als bester Film ausgezeichnet wurde.