Platz eins für einen Liebesfilm : Das sind die besten Kinofilme des Jahres 2022

Eine Szene aus dem Film "Licorice Pizza." (MGM via AP) Foto: AP/MGM

Bonn Paul Thomas Andersons ungewöhnlicher Liebesfilm „Licorice Pizza“ ist der beste Film des Jahres 2022. Jedenfalls wenn es nach den Autorinnen und Autoren des Kinoportals filmdienst.de geht. Wie sieht es dahinter aus?



Weiterleiten Drucken Von Josef Lederle

Die Autorinnen und Autoren von filmdienst.de haben Paul Thomas Andersons ungewöhnlichen Liebesfilm „Licorice Pizza“ zum besten Film des Jahres 2022 gekürt. Unter den Favoriten sind außerdem Joachim Triers „Der schlimmste Mensch der Welt“ und das irrwitzige Multiversums-Spektakel „Everything Everywhere All at Once“.

Es war schon zum Verrücktwerden, das Jahr 2022. Politisch türmte sich Krise auf Krise. Und auch in der Filmbranche stimmten die Entwicklungen nicht gerade optimistisch. Die durch die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 schwer lädierten Kinos schafften es nicht, die Nachwirkungen der Lockdowns hinter sich zu lassen und das Publikum in alter Stärke in die Kinos zurück zu locken.

Und auch auf dem Streamingmarkt, der während Corona noch als der große Gewinner erschien, kündigt sich an, dass die goldenen Zeiten wohl allmählich vorbei sind. Für die Kinos wie für die Heimkinoanbieter wird es damit immer schwieriger, für ihre Filme ein Publikum zu finden.

Zwar gab es 2022 durchaus einige zugkräftige Blockbuster wie „Top Gun: Maverick“, „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ oder „The Batman“, doch insgesamt wird der Markt immer unübersichtlicher und kleinteiliger.

Das schlägt sich auch auf die Top-Ten-Listen nieder, mit denen die Kritikerinnen und Kritiker von filmdienst.de jährlich ihre Favoriten unter den Filmen küren, die in den zurückliegenden zwölf Monaten ins Kino gelangt sind. Auch bei den Autoren merkt man, dass die Zahl der Filme, die alle gesehen haben, immer kleiner wird.

In den Listen der Fachleute, aus denen die Bestenliste ausgezählt wird, finden sich über 150 Titel; auf die Filme, die es auf die Spitzenplätze geschafft haben, konnte sich immerhin etwa ein Drittel der etwas über 30 Expertinnen und Experten einigen.

Angeführt wird die Auswahl von einem Werk, das an den Kinokassen floppte, diejenigen, die das Glück hatten, den Film zu sehen, aber nachhaltig begeisterte: Paul Thomas Andersons „Licorice Pizza“ ist die schönste und wunderlichste Liebesgeschichte, die man seit Langem gesehen hat.

Ein Faible für Figuren, die etwas aus der Spur sind, und für Dramaturgien, die sie eher schwebend-schweifend mäandern als mit wohlproportionierten Spannungsbögen auf ein festes Ziel zuzusteuern, stehen auch Platz 2 und 3 der Bestenliste: „Der schlimmste Mensch der Welt“ von Joachim Trier und das Multiversums-Spektakel „Everything Everywhere All at Once“, der die Frage nach Sinn und Unsinn des Daseins so clever-witzig stellt, wie es wohl seit Douglas Adams niemand mehr getan hat.

Die besten Filme des Jahres 2022:

1. Licorice Pizza, USA 2021. Regie: Paul Thomas Anderson. Mit Alana Haim, Cooper Hoffman. 134 Min. FSK: ab 12

Grandioser Liebesfilm, in dem ein Schüler aus der High School und eine zehn Jahre ältere Fotografin in Los Angeles das Mit- und Nebeneinander unterschiedlicher Vorstellungen erproben. - Sehenswert ab 14.

2. Der schlimmste Mensch der Welt, Norwegen/Frankreich 2021. Regie: Joachim Trier. Mit Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie. 128 Min. FSK: ab 12

Leicht erzähltes, tiefgründiges Drama um die Selbstfindung einer jungen Frau mit großer Sensibilität für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbrüche.- Sehenswert ab 14.

3. Everything Everywhere All at Once, USA 2022. Regie: Dan Kwan. Mit Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis. 139 Min. FSK: ab 16

Hyperaktives Science-Fiction-Puzzle um eine überforderte Waschsalonbetreiberin, die sich urplötzlich im Zentrum eines Multiversums wiederfindet und für den Fortbestand der Welt sorgen muss. - Sehenswert ab 16.

4. Nope, USA 2022. Regie: Jordan Peele. Mit Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeung. 131 Min. FSK: ab 12

Horrordrama um ein Geschwisterpaar, das unweit von Hollywood eine Ranch für Filmpferde betreibt und unerklärliche Phänomene am Himmel beobachtet. - Sehenswert ab 16.

5. The Card Counter, USA 2021. Regie: Paul Schrader. Mit Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan. 112 Min. FSK: ab 16

Ein traumatisierter US-Veteran, der einst in Abu Ghraib an Folterungen beteiligt war, tourt als Kartenspieler durch die Casinos, bis sein kontrolliertes Leben aus der Bahn gerät. - Sehenswert ab 14.

6. Come on, Come on, USA 2021. Regie: Mike Mills. Mit Joaquin Phoenix, Woody Norman. 114 Min. FSK: ab 6

Ein Radioreporter muss sich um den frühreifen Sohn seiner Schwester kümmern und nimmt ihn mit auf eine Interviewtour quer durch die USA. - Sehenswert ab 14.

7. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Deutschland/Georgien 2022. Regie: Alexandre Koberidze. Mit Ani Karseladze, Giorgi Bachorishvili. 151 Min. FSK: ab 0

Am Stummfilmkino und der Poesie des magischen Realismus orientierter Liebesfilm um einen Mann und eine Frau, die nur auf Umwegen zueinanderfinden. - Sehenswert ab 14.

8. Petite Maman, Frankreich 2021. Regie: Céline Sciamma. Mit Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz. 72 Min. FSK: ab 0

Ein Mädchen, das unter dem Tod der Großmutter leidet, begegnet im Wald einem anderen Mädchen, in dem es seine eigene Mutter erkennt, und findet mit ihm gemeinsam einen Weg aus der Trauer. - Sehenswert ab 14.

9. Corsage, Österreich 2022. Regie: Marie Kreutzer. Mit Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Aaron Friesz. 114 Min. FSK: ab 12

Emanzipationsdrama um die österreichische Kaiserin Sisi, die nach ihrem 40. Geburtstag gegen das von ihr selbst mitinszenierte Bild der jugendlichen Schönheit rebelliert und eine Doppelgängerin erfindet. - Sehenswert ab 14.

10. Vortex, Frankreich 2021. Regie: Gaspar Noe. Mit Dario Argento, Françoise Lebrun. 142 Min. FSK: ab 12

Intime Studie über ein altes Ehepaar, das nach vielen gemeinsamen Jahrzehnten durch die Aussicht auf den nahenden Tod zusehends auseinanderdriftet. - Sehenswert ab 16.

11. Triangle of Sadness, Schweden 2022. Regie: Ruben Östlund. Mit Harris Dickinson, Charibi Dean, Woody Harrelson. 147 Min. FSK: ab 12

Satire über soziale Ungleichheit und festgefahrene Rollenbilder anhand eines Paares in der Beziehungskrise, das sich auf eine Kreuzfahrt mit dekadenten Superreichen begibt und nach einem Piratenüberfall auf einer Insel strandet. - Sehenswert ab 14.

12. The Batman, USA 2022. Regie: Matt Reeves. Mit Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz. 177 Min. FSK: ab 12

Eine kluge, stilistisch herausragende Neuinterpretation des Mythos um Batman als dem Rächer von Gotham City, der im Kampf mit der Korruption und einer Mordserie des „Riddler“ auch um sein eigenes Selbstverständnis kämpft. - Sehenswert ab 14.

13. Crimes of the Future, Kanada 2022. Regie: David Cronenberg. Mit Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. 108 Min. FSK: ab 16

Dystopischer Körperhorrorfilm über eine Gesellschaft, in der sich die Menschen von ihren Körpern entfremdet haben und geistigen Obsessionen hingeben. - Sehenswert ab 16.

14. Il Buco - Ein Höhlengleichnis, Italien 2021. Regie: Michelangelo Frammartino. Mit Paolo Cossi, Leonardo Larocca. 93 Min. FSK: ab 0

Die Rekonstruktion einer historischen Höhlenexpedition als Ausgangspunkt einer meditativen dokumentarischen Fiktion über die Koexistenz von Landschaft, Tier und Mensch, Höhle und Kinoraum. - Sehenswert ab 16.

15. Belle, Japan 2021. Regie: Mamoru Hosoda. 121 Min. FSK: ab 12

Feinfühlig erzähltes, überragend visualisiertes Anime über ein zurückhaltendes Mädchen, das in einem globalen Sozialen Netzwerk zur berühmten Sängerin aufsteigt und Menschen anstiftet, einem verzweifelten Wesen aus seiner Isolation herauszuhelfen. - Sehenswert ab 14.

16. Memoria, Kolumbien 2021. Regie: Apichatpong Weerasethakul. Mit Tilda Swinton, Elkin Diaz. 136 Min. FSK: ab 12

Meditatives Drama um eine schottische Orchideenforscherin, die bei einem Besuch in Bogotá von einem rätselhaften Geräusch heimgesucht wird, dessen Grund sich nicht so recht aufklären lässt. - Sehenswert ab 16.

17. Zeiten des Umbruchs, USA 2022. Regie: James Gray. Mit Banks Repeta, Jaylin Webb, Anthony Hopkins. 115 Min.

Semi-autobiografisches Drama um einen Jungen aus einer jüdischen Upper-Class-Familie in New York, der sich Mitte der 1980er-Jahren mit einem afroamerikanischen Klassenkameraden anfreundet. - Sehenswert ab 14.

18. Bones and All, Italien/USA 2022. Regie: Luca Guadagnino. Mit Taylor Russell, Timothée Chalamet. 131 Min. FSK: ab 16

Kuriose Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte, Road Movie und Kannibalen-Horror um zwei junge Menschenfresser, die durch die USA driften und Erfahrungen machen. - Ab 16.

19. Guillermo Del Toros Pinocchio, USA 2022. Regie: Guillermo del Toro. 114 Min. FSK: ab 12

Grandiose Stop-Motion-Neuverfilmung der Geschichte um die lebendige Holzpuppe des Schreiners Gepetto. Die modernisierte Deutung erzählt von Akzeptanz und Individualität. - Sehenswert ab 10.

20. Rot, USA 2022. Regie: Domee Shi. 96 Min. FSK: ab 6

Animationsfilm um ein 13-jähriges Mädchen, das sich bei emotionalen Turbulenzen in einen Roten Panda verwandelt.

(kna)