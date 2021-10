GA gelistet : Diese Kinos gibt es in Bonn und der Region

Ein voll besetzter Kinosaal. Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Bonn/Region Draußen wird es langsam ungemütlich. Ein Glück, dass die Kino-Hauptsaison dieses Jahr wieder stattfinden kann. Wir haben ein paar Kinos in Bonn und in der näheren Umgebung aufgelistet – inklusive aktueller Corona-Regeln.



Von Dierk Himstedt

Kinopolis in Bad Godesberg

Das Multiplex-Kino im Bonner Süden bietet die größte Auswahl an neu erschienen Filmen in der Stadt an. In elf Kinosälen mit insgesamt 2105 Sitzplätzen werden aktuelle Blockbuster und andere Neuerscheinungen für große und kleine Film-Fans gezeigt. Neben den Kinovorstellungen bietet das Kinopolis auch Feiermöglichkeiten für Kindergeburtstage im Kino an.

Tickets sollen, wenn möglich, online gekauft werden. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Kinder und Schüler bis 15 Jahre benötigen keinen Nachweis. Ab 16 Jahren gilt der Schülerausweis als Testnachweis. Die Regelung gilt allerdings nicht in den Herbstferien (11. Oktober - 24. Oktober). Solange benötigen Schüler einen Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest.

Im Gebäude gilt eine Maskenpflicht, nur am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz für die Vorstellung abgenommen werden.

Adresse: Moltkestr. 7-9, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag ab 13.30 Uhr, Montag bis Mittwoch ab 15.30 Uhr; letzte Vorstellung ca. 21 Uhr

WOKI-Filmtheater

In den ehemaligen "Universum-Kino"-Sälen zeigt das Woki die neuesten Filme mit 4K Digital Cinema Technik, sprich mit der vierfachen Auflösung eines Full-HD-Fernsehers zu Hause. Das Kino liegt zentral in der Bonner Innenstadt und lädt somit zu einem spontanen Kinogang ein. Allerdings weisen die Betreiber darauf hin, dass die drei Kinosäle nicht barrierefrei sind.

Das Woki liegt am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn. Foto: Woki

Für den Einlass gilt die 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen). In den Herbstferien müssen auch Kinder ab sechs Jahren einen entsprechenden Nachweis erbringen. Im Gebäude gilt eine Maskenpflicht, nur am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz für die Vorstellung abgenommen werden.

Adresse: Bertha-von-Suttner-Platz 1-7, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: täglich ab 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Cine Star - Sternlichtspiele

Ebenfalls drei Kinosäle bieten die Sternlichtspiele am Marktplatz. In zwei großen Sälen laufen regelmäßig die aktuellen Blockbuster in 3D-Versionen. Für Kinofans im Rollstuhl bietet das Lichtspielhaus auf seiner Website eine Extra-Programm-Übersicht zu den barrierefreien Kinosälen an (per Klick auf das Rollstuhl-Symbol in der Kinoprogrammleiste). Auch im "Sternlicht" können Kinder ihre Geburtstage im Kino feiern. Außerdem werden spezielle Vormittagstermine für Schulklassen angeboten.

Aus aktuellem Anlass müssen Kinobesucher nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Am Sitzplatz dürfen sie die Maske abnehmen.

Adresse: Markt 8-10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17.30 bis 20.30 Uhr Uhr; Freitag bis Sonntag 15 bis 20.30 Uhr

Programmkino und Sommer-Kinderfilmreihen

Brotfabrik

Wer auf Low-Budget-Filme und Kulturkino steht, sollte einen Blick ins Programm der Brotfabrik werfen. Zu gemäßigten Preisen bekommen hier Kino-Fans eine tolle Abwechslung zu den Blockbuster-Angeboten der Multiplexkinos geboten. Hauseigene Parkplätze gibt es an den Werktagen nur in begrenzter Zahl. Am Wochenende können jedoch die Stellplätze der benachbarten Post und des Bioladens "Momo" genutzt werden.

Die Brotfabrik Foto: Rainer Schmidt

Auch hier gilt die 3G-Regel: Kinogäste müssen nachweisen, dass sie genesen, getestet oder geimpft sind. Maskenpflicht gilt im ganzen Gebäude außer am Sitzplatz.

Adresse: Kreuzstr. 16, 53225 Bonn-Beuel

Öffnungszeiten: Je nach Programm

Rex-Lichtspieltheater

Dokumentarfilme, europäische Filme und Filme für Kinder sind im Rex-Kino zu sehen. In den Ferien läuft außerdem noch die Sommer-Kinderfilmreihe mit vielen Lieblingsfilmen der Pänz.

Auch hier gilt die 3G-Regel (Getestet, Genesen, Geimpft). Am Sitzplatz dürfen Gäste die Maske abnehmen.

Adresse: Frongasse 9, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Je nach Programm

Neue Filmbühne

Bei der "Neuen Filmbühne" finden Kino-Enthusiasten Low-Budget-Filme und viele Angebote europäischer Filmmacher - auch im Original mit Untertiteln (OmU).

Kinobesucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Im Gebäude gilt Maskenpflicht außer am Sitzplatz.

Adresse: Friedrich-Breuer-Str. 68-70, 53225 Bonn-Beuel

Öffnungszeiten: Je nach Programm

Auto-Kino, Filme im Original und Open Air

Auto-Kino in Köln-Porz

Seit über 50 Jahren gibt es das Autokino in Köln-Porz. Von Sonntag, 31. Oktober, bis Sonntag, 14. November, läuft hier ein Arthouse-Festival mit Oscar-gekrönten Filmen wie „The Father“ oder „Nomadland“.

Da die Gäste des Autokinos dem Namen nach den Film von ihrem Fahrzeug aus genießen, ist hier kein 3G-Nachweis nötig. Beim Gang zur Snackbar oder auf die Toilette gilt Maskenpflicht.

Adresse: Rudolf-Diesel-Str. 32, 51149 Köln-Porz

Öffnungszeiten: Je nach Programm

Metropolis

Liebhaber von Filmen in Originalversionen sollten sich das Metropolis-Kino in Köln nicht entgehen lassen. Mit und ohne Untertitel laufen hier die aktuellen Filme - auch für die kleinen Kinofans. Wer keine Lust hat, mit dem Auto in die Kölner City zu fahren, kann auch gut die Bahn benutzen. Das Kino liegt fußläufig zum Kölner Hauptbahnhof.

Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Am Sitzplatz dürfen sie die Maske abnehmen.

Adresse: Ebertplatz 19, 50668 Köln

Öffnungszeiten: täglich zu unterschiedlichen Zeiten (s. Programm)

Open Air im Kölner Rheinhafen

In cooler, chilliger Lage können "Open Air"-Kinofans im Kölner Rheinauhafen Filme im Sommer unter freiem Himmel genießen. Allerdings muss das Wetter mitspielen: bei regnerischen Aussichten fallen die geplanten Vorstellungen aus (im Internet vorher informieren). Eine angeschlossene Bar lässt auch die Herzen der Cocktail-Liebhaber höher schlagen. Wenn es dunkel wird geht es auf den Stufen des Hafenkais los. Vorher spielen oft Bands oder es kommt chillige Lounge-Musik aus den Lautsprechern.

Wichtig: Die Saison 2021 ist vorbei. 2022 geht es weiter.

Adresse: Rheinauhafen, Harry-Blum-Platz 2, 50678 Köln

Öffnungszeiten: täglich (bei gutem Wetter) ab 19 Uhr – Filmstarts gegen 21 Uhr

Open Air im Odonien

Eine besondere Attraktion ist das Odonien-Gelände sowieso schon. Zwischen Eisenbahntrasse und Kölns größtem Eroscenter an der Hornstraße tummeln sich bildende Künstler, Musiker und Szene-Publikum in ehemaligen Lagerhallen und Werkstätten. Im Sommer finden auch regelmäßig "Open Air"-Kino-Vorführungen statt. In trashigem Ambiente bei einem kühlen Bierchen Filme im Original und Original mit Untertiteln zu gucken, ist sicher ein besonders Kino-Erlebnis. Allerdings muss auch hier das Wetter mitspielen.

Adresse: Odonien-Gelände, Hornstr. 85, 50823 Köln

OFF Broadway

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2000 wurde das OFF Broadway Köln jedes Jahr vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und mit dem Filmprogrammpreis des Landes NRW ausgezeichnet. Die Präsentation von Filmen in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln ist in den Fokus der Programmgestaltung gerückt.

Das Programm ist vielfältig: Europäische Filmkunst, World-Cinema, Filme aus Asien, Südamerika und Afrika und amerikanisches Independent-Cinema bestimmen die Auswahl der Erstaufführungen, das Allerweltskino zeigt jeden Dienstag Spiel- und Dokumentarfilme aus der ganzen Welt. Jeden zweiten Sonntag im Monat finden die Filmpsychologischen Betrachtungen statt.

Zutritt zum Kino haben nur geimpfte und getestete Personen. Am Platz kann auch hier die Maske abgenommen werden.

Adresse: OFF Broadway, Zülpicher Straße 24, 50674 Köln

Öffnungszeiten: täglich ca. 30 Minuten vor der ersten Vorstellung (s. Programm)