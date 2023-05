Neu im Kino Ein unmoralisches Angebot

„Tatort“-Kommissar Roeland Wiesnekker geht zwar schauspielerisch in die Vollen, bleibt aber in der klischeebeladenen, männlichen Rollenbeschreibung des frustrierten Zynikers stecken. Deutlich dankbarer ist da der Part der sich selbst befreienden Ehefrau, den die stets verlässliche Ursina Lardi fein kalibriert entfaltet. Und so bestimmen eher die schauspielerischen Leistungen die Qualität des vermeintlich provokativen Kammerspiels, das trotz aller offensichtlichen Anstrengungen nicht wirklich zu berühren vermag. Filmbühne