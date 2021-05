Kritik an Preisverleihung : Goodbye Golden Globes? Hollywoods Filmverband unter Druck

Kritik an Preisverleihung

Die Kritik an den Golden Globes wird lauter. Schauspieler Tom Cruise soll seine Auszeichnungen zurückgegeben haben.

Los Angeles Die Globes sind nach den Oscars die wichtigsten Filmpreise - doch es gibt Kritik. Einmal mehr geht es um mangelnde Diversität. Jetzt will NBC die Gala nicht mehr zeigen. Und ein Megastar setzt ein Zeichen.

Die Gala für die seit 1944 vergebenen Film- und TV-Preise hatte lange den Ruf als Hollywoods lockere Trophäen-Party, mit Promis und reichlich Champagner. Trumpfte gerne mit großen Stars wie Tom Cruise, Brad Pitt, Meryl Streep und Angelina Jolie auf. Immer wieder gab es jedoch auch Kritik an dem kleinen Verband der Auslandspresse, mit weniger als 100 Mitgliedern. Vorwürfe wie mangelnde Diversität und fragwürdige Praktiken der wahlberechtigten Journalisten wurden laut.

Jetzt berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, dass der „Mission:Impossible“-Star Cruise seine drei Globe-Trophäen an die Organisation zurückgegeben habe. Cruise hatte die Preise für seine Rollen in „Geboren am 4. Juli“ (1990), „Jerry Maguire - Spiel des Lebens“ (1997) und „Magnolia“ (2000) gewonnen.