Tochter von Charlie Chaplin Ihr Vater war ihr Mentor: Geraldine Chaplin wird 80

Dass sie zweisprachig aufwuchs und weitere Sprachen fließend beherrscht, kam Geraldine Chaplin in ihrer Karriere häufig zugute. Sie drehte Filme in englischer, spanischer, französischer und italienischer Sprache. „Man sagt mir, ich klänge völlig anders in Französisch als in Englisch“, erzählte sie dem „Interview“-Magazin. „In Spanisch habe ich einen leichten Akzent. Aber in Französisch, da verändert sich meine Stimme. Es wird in gewisser Weise eine französische Stimme.“