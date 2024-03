Gerüchte um Aaron Taylor-Johnson Wer wird der siebte James-Bond-Darsteller?

Das hängt maßgeblich davon ab, welche Stilrichtung die Filme einschlagen. Broccoli kündigte an, man werde Bond „neu erfinden“. Das überrascht nicht. Auf den Humor von Roger Moore folgte der ernsthafte Timothy Dalton. Nach den bunten Filmen mit Pierce Brosnan wurde es mit Craig eher düster. „Ein erfolgreicher neuer James Bond ist üblicherweise eine Reaktion auf den Vorgänger“, sagt Ajay Chowdhury, Autor von „Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films“. „Ein leichterer, klassischerer Bond könnte nach der eher dunklen und düsteren Stimmung der jüngsten Abenteuer wie „Casino Royale“ und „Skyfall“ erfrischend sein.“