Von „Wish“ bis „Poor Things“ Das sind die Kinohighlights in diesem Winter

Disney feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: den 100. Geburtstag. Zur Feier bringt Disney passend zur Vorweihnachtszeit einen neuen Animationsfilm heraus. In einem Königreich, in dem der Herrscher Wünsche erfüllen oder diese auch verweigern kann, schickt auch ein Mädchen einen Wunsch in Richtung Himmel. Daraufhin bekommt es einen kleinen Ball mit offenbar unendlicher Energie an die Seite gestellt. Mit einer Mischung auf traditioneller Zeichentricktechnik aus früheren Klassikern und Computer-Animation verbindet der Film die hundertjährige Unternehmensgeschichte.