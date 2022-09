GA listet : Diese Film-Highlights kommen 2022 noch in die Kinos

Auch im Woki in Bonn werden dieses Jahr noch neue Kino-Highlights auf den Leinwänden laufen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ob Drama, Komödie oder Science Fiction - für Filmliebhaber erscheinen im Herbst und Winter noch einige Highlights im Kino. Wir geben einen Überblick.



Tausend Zeilen

Als das Wochenmagazin „Der Spiegel“ vor fast vier Jahren einen Fälschungsskandal in den eigenen Reihen öffentlich machte, ging die Nachricht um die Welt. Regisseur Michael „Bully“ Herbig hat sich von dem Fall für seinen neuen Film inspirieren lassen. Für „Tausend Zeilen“ hat er sich am Buch des Reporters Juan Moreno orientiert, der die Geschichte um den Journalisten Claas Relotius damals aufgedeckt hatte. In Herbigs Version spielt Elyas M'Barek einen Journalisten namens Juan Romero, der die Lügen seines Kollegen Lars Bogenius (Jonas Nay) auffliegen lässt.

Premiere: 29. September

Dauer: 93 Minuten

FSK: ab zwölf Jahren

Im Westen nichts Neues

In diesem Drama melden sich Paul und zwei Freunde freiwillig zum Kriegsdienst. Dabei lernen sie weitere Kameraden kennen und gemeinsam müssen sie sich den Schrecken des Ersten Weltkriegs stellen. Währenddessen laufen die Verhandlungen für einen Friedensvertrag zwischen deutschen Diplomaten und den Aliierten. Ein liberaler Politiker versucht dabei, General Freidrich zum Einlenken zu bewegen, denn die Zeit läuft ihnen davon. Der Film basiert auf dem weltberühmten gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque.

Premiere: 7. Oktober

Dauer: 143 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Halloween Ends

Bereits zwölf Teile der „Halloween“-Reihe wurden bereits veröffentlicht. Nun soll Teil 13 ab Mitte Oktober in den Kinos laufen: Laurie Strode kann ihren Schrecken durch den psychopathischen Serienmörder Michael Meyers nach vier Jahren bewältigen, da dieser seitdem nicht mehr gesichtet wurde. Als der Babysitter Corey Cunningham eines Mordes beschuldigt wird, beginnt für Laurie ein neuer Abschnitt voller Horror.

Premiere: 13. Oktober

Dauer: 111 Minuten

FSK: ab zwölf Jahren

Der Passfälscher

Der Jude Cioma Schönhaus kann Pässe fälschen: 1942 in Berlin hilft er damit vielen Menschen bei der Flucht vor den Nationalsozialisten. Durch Einfallsreichtum und Charme entkommen auch Cioma und seine Freunde Det und Gerda zunächst den Behörden - je mehr Menschen die drei jedoch helfen, desto mehr begeben sie sich selbst in Gefahr.

Premiere: 13. Oktober

Dauer: 116 Minuten

FSK: ab sechs Jahren

Black Adam

Vor 5000 Jahren rebellierte der Sklave Teth-Adam, von Dwayne Johnson gespielt, in Kahndaq gegen die damaligen Sklavenhalter. Seine Superkräfte dafür verlieh im damals der Zauberer Shazam, der ihn anchließend jedoch für 5000 Jahre einsperrte. Nach seiner Freilassung geht Teth-Adam nun gegen die Social Justice Society Of America vor und versucht, diese zu besiegen.

Premiere: 20. Oktober

Dauer: 124 Minuten

FSK: ab zwölf Jahren

Der Nachname

Diese Komödie bildet die Fortsetzung zum Film „Der Vorname“, der 2018 veröffentlicht wurde. Bei einem Familientreffen auf Lanzerote kramen unter anderem Schauspieler Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Sönke Wortmann und Caroline Peters in der Vergangenheit. Statt der geplanten Harmonie entwickelt sich das Treffen durch private Probleme der Ehepaare zu einem turbulenten Wochenende.

Premiere: 20. Oktober

Dauer: 88 Minuten

FSK: ab null Jahren

Rheingold

Mitte der 1980er-Jahre flieht der Kurde und Rapper Giwar Hajabi mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland. Dort lebt er in einer Sozialbauwohnung in Bonn, wo ihn die Armut zur Kleinkriminalität treibt. Die Ausartung hat für Giwar fatale Folgen, die es zu bewältigen gilt. Der Film Rheingold erzählt die Geschichte des Deutschrappers Xatar und basiert auf dem autobiografischen Roman „Xatar – Alles oder Nix“.

Premiere: 27. Oktober

FSK: ab zwölf Jahren

Amsterdam

Zwei Soldaten und eine Krankenschwester lernen sich während des Ersten Weltkriegs kennen und werden Freunde. Als sie einen Mord beobachten, werden die drei selbst verdächtigt. Um sie zum Schweigen zu bringen, wird das Trio von den tatsächlichen Mördern verfolgt und stößt dabei auf ein bedeutendes Geheimnis.

Premiere: 3. November

Dauer: 134 Minuten

Hui Bui und das Hexenschloss

Das Schlossgespenst Hui Bui versucht immer wieder, andere Leute zu erschrecken - was ihm misslingt. Als er seine Hoffnung aufgeben will, bittet ihn Hexe Ophelia, ein wertvolles Zauberbuch vor der bösen Hexe Erla zu verstecken. Als sich Hui Bui mit seinem Freund Julius auf den Weg in den Hexenwald macht, wartet dort ein Abenteuer auf die beiden.

Premiere: 3. November

Dauer: 88 Minuten

FSK: ab sechs Jahren

Crimes of the Future

In diesem Science-Fiction-Drama kann Technologie den Menschen innerlich verändern, was Saul Tenser, gespielt von Viggo Mortensen und seine Assistentin Léa Seydoux als Caprice zur Show machen: sie stellen die Metamorphose von Sauls Organen in Operationen öffentlich zur Schau, bis auch die Behörden darauf aufmerksam werden.

Premiere: 10. November

Dauer: 107 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Black Panther - Wakanda Forever

In dieser Marvel-Fortsetzung von „Black Panther“ kämpfen vier Helden nach dem Tod von Königin T’Challa gegen intervenierende Weltmächte. Die vier schließen sich mit einer Elitekriegerin zusammen, um das Königreich Wakanda zu retten.

Premiere: 9. November

Avatar - The Way of Water

Die kleine Familie des Söldners Jake Sully und der außerirdischen Kriegerin Neytiri ist durch eine Bedrohung gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. In der Meereswelt von Pandora findet die Familie schließlich Zuflucht.

Premiere: 16. Dezember

Dauer: etwa 180 Minuten

Caveman

In dieser Komödie möchte Bobby, gespielt von Moritz Bleibtreu, Comedian werden und hat bei einem Openmic-Abend die Gelegenheit, sich zu beweisen. Mit seinem imaginären Freund Caveman aus der Steinzeit hat sich Bobby regelmäßig ausgetauscht und behauptet, dadurch mehr über Frauen und Männer zu wissen, als alle anderen. Bobby macht diese Gespräche zum Inhalt seines Auftritts.

Premiere: 23. Dezember

Dauer: 105 Minuten

FSK:ab sechs Jahren

I Wanna Dance With Somebody

Dieses Biopic handelt vom Leben der amerikanischen Sängerin Whitney Houston, gespielt von Naomi Ackie: In diesem Film werden sowohl Houstons Karriere als auch ihr Privatleben beleuchtet, sowie die wichtigsten Hits vorgestellt.

Premiere: 21. Dezember

Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch

Nachdem der gestiefelte Kater bereits acht seiner neun Leben verloren hat, möchte er diese nun reaktivieren. Dazu muss er sich in den Schwarzen Wald begeben, den er nur mit Unterstützung seiner Freunden erreichen kann. Auf dem Weg warten einige Hindernisse auf das Trio.

Premiere: 21. Dezember

Dauer: 100 Minuten

Triangle of Sadness

Die satirische Tragikomödie ist in der Welt der Reichen und Schönen angesiedelt und wirft einen Blick auf die selbstverliebte Modebranche. Darin retten sich nach einem Piratenangriff auf ein Luxuskreuzfahrtschiff eine Handvoll Gäste und Crewmitglieder auf eine einsame Insel. Dort wird die bislang geltende Hierarchie auf den Kopf gestellt. Der Film von Regisseur Ruben Östlund gewann bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme.

Premiere: 13. Oktober

Dauer: 150 Minuten