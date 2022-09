GA gelistet : Diese Kinos gibt es in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und Köln

Ein voll besetzter Kinosaal. Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Bonn/Region Draußen wird es langsam ungemütlich. Gut, dass es Kinos gibt, in denen man sich vor Regen und Wind verstecken kann. Wir haben Kinos aus Bonn, aus dem Rhein-Sieg-Kreis sowie aus Köln aufgelistet.

Kinos in Bonn

Kinopolis in Bad Godesberg

Das Multiplex-Kino im Bonner Süden bietet die größte Auswahl an neu erschienen Filmen in der Stadt an. In elf Kinosälen mit insgesamt 2105 Sitzplätzen werden aktuelle Blockbuster und andere Neuerscheinungen für große und kleine Film-Fans gezeigt.

Das Kinopolis bietet verschiedene Aktionen an: Etwa einen Familienpreis. So zahlen alle Familienmitglieder bei einem ausgewählten Kinderfilm den Kinderpreis. Den Kinofilm können die Gäste auch im sogenannten Premium-Sessel erleben - er bietet mehr Platz, mehr Beinfreiheit, einen Tisch und eine verstellbare Rückenlehne. Auch Kindergeburtstage können im Kino gefeiert werden.

Das Kinopolis empfiehlt, Tickets wenn möglich online zu kaufen, so können Kontakte minimiert werden. Es sind derzeit keine 3G-Nachweise zum Kinobesuch nötig. Das Tragen einer Maske ist keine Pflicht mehr, wird aber vom Kino bis zum Aufsuchen des Sitzplatzes empfohlen.

Adresse: Moltkestr. 7-9, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Moltkestr. 7-9, 53173 Bonn-Bad Godesberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 15.30, Samstag und Sonntag ab 13.30 Uhr jeweils bis zur letzten Vorstellung um 21 Uhr.

Woki-Filmtheater

In den ehemaligen "Universum-Kino"-Sälen zeigt das Woki die neuesten Filme mit 4K Digital Cinema Technik, sprich mit der vierfachen Auflösung eines Full-HD-Fernsehers. Das Kino liegt zentral in der Bonner Innenstadt und lädt somit zu einem spontanen Kinogang ein. Allerdings weisen die Betreiber darauf hin, dass die drei Kinosäle nicht barrierefrei sind.

Bei Familienfilmen gibt es den günstigen Kinder- und Familienpreis für jedes Familienmitglied. Als Familie gelten mindestens ein Elternteil und mindestens ein Kind bis einschließlich 14 Jahren. Einen ermäßigten Preis bei allen Filmen erhalten Kinder, Schüler, Studierende, Inhaber des Bonn-Ausweis, Inhaber der KulturCard oder von Ehrenamtskarten, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner und Menschen mit Behinderung gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Jeden Montag und Mittwoch gibt es die Sneak-Preview: Dort läuft ein Überraschungsfilm vor dem offiziellen Bundesstart.

Adresse: Bertha-von-Suttner-Platz 1-7, 53111 Bonn

Bertha-von-Suttner-Platz 1-7, 53111 Bonn Öffnungszeiten: täglich ab 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Das Woki liegt am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn. Foto: Woki

Cinestar - Sternlichtspiele

Ebenfalls drei Kinosäle mit insgesamt 420 Sitzplätzen bieten die Sternlichtspiele am Marktplatz. In zwei großen Sälen laufen regelmäßig die aktuellen Blockbuster - auch in 3D - und Kinderfilme. Für Kinofans im Rollstuhl bietet das Lichtspielhaus auf seiner Website eine Extra-Programm-Übersicht zu den barrierefreien Kinosälen an (per Klick auf das Rollstuhl-Symbol in der Kinoprogrammleiste). Jeden ersten Dienstag im Monat zeigt das Kino am Marktplatz einen Klassiker der Filmgeschichte. Zudem überträgt das Cine Star Auftritte der Metropolian Opera New York live in den Bonner Kinosaal.

Adresse: Markt 8-10, 53111 Bonn

Markt 8-10, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17.30 bis 20.30 Uhr Uhr; Freitag bis Sonntag 15 bis 20.30 Uhr

Brotfabrik

Wer auf Low-Budget-Filme und Kulturkino steht, sollte einen Blick ins Programm der Brotfabrik werfen. Zu gemäßigten Preisen bekommen hier Kino-Fans eine tolle Abwechslung zu den Blockbuster-Angeboten der Multiplexkinos geboten. Hauseigene Parkplätze gibt es an den Werktagen nur in begrenzter Zahl. Am Wochenende können jedoch die Stellplätze der benachbarten Post und des Bioladens "Momo" genutzt werden. Kino und Gastronomie sind auch für Menschen mit Behinderungen über einen Aufzug zu erreichen.

Es gilt zwar keine Maskenpflicht, das Kino empfiehlt jedoch das Tragen einer Maske im gesamten Haus. Die Saalkapazität ist weiterhin auf 50 Prozent reduziert, um einen ausreichenden Sicherheits-Abstand zu gewährleisten.

Adresse: Kreuzstr. 16, 53225 Bonn-Beuel

Kreuzstr. 16, 53225 Bonn-Beuel Öffnungszeiten: Je nach Programm

Rex-Lichtspieltheater

Das Rex-Lichtspieltheater wurde als Stadtteilkino Anfang der 50er Jahre gebaut. Heute stehen Filme im Programm, die etwas mit der kulturellen Lebenswirklichkeit in Mitteleuropa zu tun haben. Seit Mai 2002 ist das Rex in Anerkennung Mitglied im Europa Cinema Netzwerk europäischer Filmkunstkinos.

Kinderfilme werden in der Regel samstags um 14 Uhr gezeigt und kosten einen ermäßigten Eintritt. Das Rex-Kino bietet einen Kinopass an. Haben Besucher zehn Stempel auf der Karte gesammelt, gibt es eine Freikarte.

Adresse: Frongasse 9, 53121 Bonn

Frongasse 9, 53121 Bonn Öffnungszeiten: Je nach Programm

Das Rex in Endenich. Foto: Benjamin Westhoff

Neue Filmbühne

Die Filmbühne in Bonn-Beuel ist ein klassisches dreißiger Jahre Saal-Kino. 1933 wurde das Kino eröffnet. Bei der "Neuen Filmbühne" finden Kino-Enthusiasten Low-Budget-Filme und viele Angebote europäischer Filmmacher - auch im Original mit Untertiteln (OmU).

Adresse: Friedrich-Breuer-Str. 68-70, 53225 Bonn-Beuel

Friedrich-Breuer-Str. 68-70, 53225 Bonn-Beuel Öffnungszeiten: Je nach Programm

Kinos im Rhein-Sieg-Kreis

Cineplex Siegburg

Das Cineplex im Herzen von Siegburg verfügt über sieben Säle mit insgesamt 1500 Sitzplätzen. Durch die unmittelbare Lage an ICE- und zentralem Busbahnhof ist das Kino gut erreichbar. Neben dem regulären Programm bietet das Cineplex verschiedene thematische Filmreihen an, wie etwa Ladysnight, Echte Kerle, Senioren-Kino, Anime Night oder Filme in Originalversionen.

Adresse: Europaplatz 1, 53721 Siegburg

Europaplatz 1, 53721 Siegburg Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung

Kinocenter Capitol Siegburg

Das Kinocenter Capitol in Siegburg blickt auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurück. Es wurde 1950 in Siegburg gegründet und befindet sich seitdem in Familienbesitz. Hier werden aktuelle Blockbuster und Kinderfilme präsentiert.

Adresse: Augustastraße 20, 53721 Siegburg

Augustastraße 20, 53721 Siegburg Öffnungszeiten: Die Kasse öffnet circa 30 Minuten vor der ersten Vorstellung und schließt circa 15 Minuten nach Beginn der letzten Vorstellung.

Cineplex Troisdorf

Auch in Troisdorf gibt es ein Cineplex, das die Bürger mit aktuellen Filmen versorgt. Neben dem regulären Programm bietet das Cineplex wie in Siegburg verschiedene thematische Filmreihen an, wie etwa Ladysnight, Echte Kerle, Senioren-Kino, Anime Night oder Filme in Originalversionen.

Adresse: Am Bürgerhaus 15b, 53840 Troisdorf

Am Bürgerhaus 15b, 53840 Troisdorf Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung

Kur-Theater Hennef

Im Kur-Theater Hennef werden auch Film-Liebhaber fündig. Im Haus-eigenen Kinosaal werden regelmäßig aktuelle Filme, Kinderfilme und Dokumentationen gezeigt. Das Kur-Theater hat ein besonderes Angebot für frisch gebackene Mütter: Seit 2007 bietet es jungen Müttern, die ihre Kinder zum Teil noch stillen, die Gelegenheit, ins Kino zu gehen. Das Angebot findet einmal im Monat an einem Dienstagvormittag statt. Für die Vorstellung werden besondere Filme mit interessanten Themen für junge Frauen, junge Väter, aber auch für ältere Personen ausgewählt.

Adresse: Königstrasse 19A, 53773 Hennef

Königstrasse 19A, 53773 Hennef Öffnungszeiten: je nach Programm

Foto: Hojabr Riahi

Drehwerk Wachtberg

Einen Saal hat das Kino im Drehwerk 17/19 in Wachtberg. Auf der Leinwand vor den 45 Sitzplätzen werden neben einem Arthouse- und Programmkino auch Unterhaltungs-, Kinder- und Nischenfilme gezeigt.

Adresse : Töpferstraße 17-19, 53343 Wachtberg

: Töpferstraße 17-19, 53343 Wachtberg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 23 Uhr

Studio Sankt Augustin

Noch einmal deutlich weniger Plätze hat das Studio-Kino in Sankt Augustin. 21 Menschen finden dort Platz. Es wurde in den vergangenen zwei Jahren durch die Film- und Medienstiftung NRW für herausragendes Kinoprogramm geehrt

Adresse : Bonner Straße 68, 53757 Sankt Augustin

: Bonner Straße 68, 53757 Sankt Augustin Öffnungszeiten: abhängig vom Beginn des Films

Kinos in Köln

Auto-Kino in Köln-Porz

Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Autokino in Köln-Porz. Es bietet eine Kinobildwand mit 15 Metern Höhe und 36 Metern Breite. Hier können bis zu 1000 Autos ihren Platz finden. Den Ton empfängt man über das Autoradio. Im Autokino Köln-Porz finden zudem regelmäßig Wochenmärkte und Trödelmärkte statt.

Adresse: Rudolf-Diesel-Str. 32, 51149 Köln-Porz

Rudolf-Diesel-Str. 32, 51149 Köln-Porz Öffnungszeiten: Je nach Programm

Metropolis

Liebhaber von Filmen in Originalversionen sollten sich das Metropolis in Köln nicht entgehen lassen. Mit und ohne Untertitel laufen hier die aktuellen Filme - auch für die kleinen Kinofans. Wer keine Lust hat, mit dem Auto in die Kölner City zu fahren, kann auch gut die Bahn benutzen. Das Kino liegt fußläufig zum Kölner Hauptbahnhof.

Für alle Gäste gilt im gesamten Kinogebäude, bis zur Erreichung des Sitzplatzes die Maskenpflicht. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

Adresse: Ebertplatz 19, 50668 Köln

Ebertplatz 19, 50668 Köln Öffnungszeiten: Je nach Programm

OFF Broadway

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2000 wurde das OFF Broadway Köln jedes Jahr vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und mit dem Filmprogrammpreis des Landes NRW ausgezeichnet. Die Präsentation von Filmen in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln ist in den Fokus der Programmgestaltung gerückt.

Das Programm ist vielfältig: Europäische Filmkunst, World-Cinema, Filme aus Asien, Südamerika und Afrika und amerikanisches Independent-Cinema bestimmen die Auswahl der Erstaufführungen, das Allerweltskino zeigt jeden Dienstag Spiel- und Dokumentarfilme aus der ganzen Welt. Jeden zweiten Sonntag im Monat finden die Filmpsychologischen Betrachtungen statt.

Adresse: OFF Broadway, Zülpicher Straße 24, 50674 Köln

OFF Broadway, Zülpicher Straße 24, 50674 Köln Öffnungszeiten: täglich rund 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Cinedom

Der Cinedom in Köln bietet 3511 Sitzplätze in 14 Sälen, die jeweils mit bis zu 64 Lautsprechern ausgestattet sind, und ist damit das fünftgrößte deutsche Kino seiner Art. Neben dem regulären Kinobetrieb findet man hier auch besondere Angebote wie etwa Anime-Nights, Film-Vorführungen vor ihrem eigentlichen Kinostart, Klassiker aus der Filmgeschichte, Reportagen oder europäische Filme.

Adresse: Im MediaPark 1, 50670 Köln

Im MediaPark 1, 50670 Köln Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 21.30 Uhr, Freitag von 15 bis 23.30 Uhr, Samstag von 13 bis 23.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Filmpalast

Der Filmpalast bot bei seiner Eröffnung im Jahre 1931 Platz für 1913 Besucher. Nach mehreren Wiedereröffnungen, zuletzt Ende 2016 nach einer aufwendigen Sanierung, gehört es nun zur Cineplex-Gruppe. In den acht Kinosälen finden insgesamt bis zu 1400 Besucher Platz. Neben dem klassischen Kinobetrieb werden zudem Liveübertragungen aus der Metropolitan Opera in New York und dem National Theatre in London angeboten.

Adresse : Hohenzollernring 22, 50672 Köln

: Hohenzollernring 22, 50672 Köln Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Rex am Ring

Das zweitälteste Kino Kölns wurde 1928 unter dem Namen „Lichtspiele des Westens“ eröffnet. Heute beinhaltet es sechs Kinosäle mit insgesamt 833 Plätzen. Das Rex am Ring bietet eine Vielzahl an Aktionen und Events, im Oktober unter anderem den Iconic Movie Monday sowie die James Bond Week und die Tarantino Week.

Adresse : Hohenzollernring 60, 50672 Köln

: Hohenzollernring 60, 50672 Köln Öffnungszeiten: täglich jeweils 20 Minuten vor der ersten Vorstellung

Cinenova

Das Konzept des Cinenova in Ehrenfeld besteht aus einem vielfältigen, lebensnahen und anspruchsvollem Kinoprogramm. In den drei Kinosälen, die insgesamt Platz für 684 Gäste bieten, werden Filme für die unterschiedlichsten Zielgruppen gezeigt: wöchentlich stehen besonders Kinder- und Jugendfilme sowie Live-Übertragungen von Oper-, Ballet- und Theateraufführungen auf dem Programm. In den Sommermonaten wird im anliegenden Biergarten Open-Air Kino angeboten.

Adresse : Herbrandstraße 11, 50825 Köln

: Herbrandstraße 11, 50825 Köln Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Filmhaus

Das Filmhaus in Köln vereint die lokale mit der internationalen Filmszene. Neben dem klassischen Kinoalltag werden verschiedene Programmreihen, wie der Kurzfilm Montag und Movie!Maniacs, ein Angebot, bei dem sich Filmfans nach dem Film austauschen können, angeboten. Neben dem Filmprogramm bilden die Praxisbereiche Filmbildung, Film Professionals und Atelier die Grundpfeiler des Filmhauses. Ziel ist es, Menschen aller sozialen und kulturellen Zusammenhänge den Film als Medium näherzubringen, Filmemacher bei ihren Projekten zu unterstützen und Fortbildungen im Bereich Film zugänglich zu machen.

Adresse : Maybachstraße 111, 50670 Köln

: Maybachstraße 111, 50670 Köln Öffnungszeiten: je nach Veranstaltung

Odeon

Das Odeon Lichtspieltheater beschreibt sich selbst als Filmkunst-Erstaufführungskino. Die gezeigten Filme sollen die Lebenswirklichkeit in Mitteleuropa zeigen oder Einblicke in andere Kulturen geben. Zu den besonderen Filmangeboten des Südstadtkinos zählen unter anderem die Französischen Filmtage, Britfilms und das Bollywood Festival. Das Angebot von Filmen in Originalsprache soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Adresse : Severinstraße 81, 50678 Köln

: Severinstraße 81, 50678 Köln Öffnungszeiten: je nach Veranstaltung

Astor Film Lounge im Residenz Köln

Die Astor Film Lounge verfügt über drei Kinosäle mit insgesamt 460 Sitzplätzen im architektonischen Stil des Grand Cinemas. Neben dem klassischen Kinoprogramm, überträgt auch die Astor Film Lounge Aufführungen aus der Met Opera und dem Royal Opera House. Neben der digitalen Projektionstechnik können Besucher ausgewählte Filme auf einer der zwei originalen 70-Millimeter-Projektoren sehen.

Adresse : Kaiser-Wilhelm-Ring 30 - 32, 50672 Köln

: Kaiser-Wilhelm-Ring 30 - 32, 50672 Köln Öffnungszeiten: Montag - Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag bis Sonntag und Feiertag 14 bis 21 Uhr. Das Kino öffnet jeweils 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Weisshaus Kino

Auch das Weisshauskino legt seinen Fokus auf europäische Filmkunst. Das Programm richtet sich an alle Altersklassen - angeboten werden zum Beispiel ein Seniorenkino und ein Kidskino. Im Rahmen der kuratierten Filmreihe RE:SCREEN werden durch Kinomitarbeiter eigens ausgewählte Filmklassiker wieder auf die Kinoleinwand gebracht.

Adresse : Luxemburger Straße 253, 50939 Köln

: Luxemburger Straße 253, 50939 Köln Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Lichtspiele Kalk

Als einziges rechtsrheinisches Kino in Köln haben im Dezember 2017 die Lichtspiele Kalk eröffnet. Im wöchentlich wechselnden Programm finden Besucher vor allem Erstaufführungen, Repertoire-Filme und Klassiker. Am Wochenende und in den Ferien wird ein Kinderprogramm gezeigt. Mit 87 Plätzen und nur einem Kinosaal ist das Kino eines der kleineren.

Adresse : Kalk-Mülheimer-Straße 130-132, 51103 Köln

: Kalk-Mülheimer-Straße 130-132, 51103 Köln Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor der ersten Vorstellung

Forum NRW

Das Filmforum im Museum Ludwig ist das bundesweit einzige, das städteübergreifend bespielt wird. Seit 2006 werden hier Filmfestivals, Premieren, thematische Programmreihen sowie Konferenzen, Vorträge und Filmgespräche angeboten. Die Film- und Vortragsreihen werden von den Mitgliedern des Filmforums konzipiert. Ziel der Reihe ist ein kuratierter Zugang zur Filmgeschichte.

Adresse : Bischofsgartenstraße 1 | 50667 Köln

: Bischofsgartenstraße 1 | 50667 Köln Öffnungszeiten: abhängig von der jeweiligen Veranstaltung

Weitere Kinos in der Region

Cine 5 in Asbach

Wer schon immer von einem Heiratsantrag auf großer Bühne geträumt hat, ist im Cine 5 in Asbach gut beraten: mit Unterstützung der Mitarbeiter kann ein Antrag inklusive Kurzfilm geplant werden. Für alle anderen wird eine breite Auswahl an Filmen vorgeführt. Es gibt den Augenschmaus, bei dem kuratierte Filme unterschiedlicher Genres gezeigt werden, ein eigenes Programm für Kinder, Liveübertragungen aus der Met Opera und mehr. Beim „besonderen Kinoabend“ wird das Filmvergnügen zusätzlich mit Wein und Fingerfood verstärkt.

Adresse : Anton-Limbach-Straße 3D, 53567 Asbach

: Anton-Limbach-Straße 3D, 53567 Asbach Öffnungszeiten: abhängig von der jeweiligen Veranstaltung

Cineplex Euskirchen

Das Cineplex in Euskirchen bietet in seinen acht Kinosälen Platz für 1358 Besucher. Dementsprechend groß gestaltet sich auch die Auswahl an Filmen. Unter den besonderen Angeboten befinden sich unter anderem Konzerte, Lesungen, Filmnächte und Filme in russischer sowie polnischer Originalsprache.

Adresse : Berliner Str. 23, 53879 Euskirchen

: Berliner Str. 23, 53879 Euskirchen Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung

Zoom Kino Brühl

Das Zoom Kino in Brühl kann bereits auf mehrere Jahrzehnte zurückblicken. In dem einen Saal werden neben aktuellen Filmen auch Filmklassiker oder Kurzfilme gezeigt.

Adresse : Uhlstraße 3, 50321 Brühl

: Uhlstraße 3, 50321 Brühl Öffnungszeiten: jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Kinos in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und Köln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Kino in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

