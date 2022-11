Neustart im Kino : Filmkritik zu „Amsterdam“: Eine Insel der Freundschaft

Bonn In David O. Russels „Amsterdam“ vereitelt ein Außenseiter-Trio einen Putschversuch in den USA der 1930er Jahre. Im Zentrum des starbesetzten Films steht aber eine herzzerreißende Dreiecks-Beziehung. Unsere Kritik zum Film.

Gemeinsam im belgischen Lazarett

Aber von alledem erzählt David O. Russel zunächst einmal nichts. Sein Film ist im New York der frühen dreißiger Jahre angesiedelt, wo der Weltkriegsveteran Burt Berendsen (Christian Bale) in Harlem eine halblegale Arztpraxis für plastische Chirurgie betreibt. Berendsen hat selbst ein Auge auf dem Schlachtfeld in Frankreich verloren und flickt nun die Gesichter und Körper der Kriegsinvaliden mit selbstgebauten Prothesen wieder zusammen. Nebenan hat der afroamerikanische Anwalt Harold Woodman (John David Washington) seine Kanzlei. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft, seit sie im Ersten Weltkrieg gemeinsam verwundet wurden und Monate gemeinsam in einem belgischen Lazarett verbracht haben. Hier lernten sie die Krankenschwester Valerie Voze (Margot Robbie) kennen, mit der sie nach dem Ende des Krieges in Amsterdam zusammengezogen sind und eine glückliche Zeit in der dortigen Künstlerszene verbrachten. Harold und Valerie wurden ein Paar, aber als es zunächst Burt und dann Valerie zurück nach Amerika zieht, ist klar, dass diese Liebe in der rassistischen US-Gesellschaft der 30er Jahre keine Überlebenschancen hat.