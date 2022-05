Kritik zum Kino-Neustart : Wie gut ist „Leander Haußmanns Stasikomödie“?

„Leander Haußmanns Stasikomödie“ schreibt nach „Sonnenallee“ und „NVA“ die DDR-Trilogie fort. Der Titel ist Programm und Provokation zugleich. Unsere Kritik zum Kino-Neustart.



Die Ampel ist rot und wird es lange bleiben. Kein Auto weit und breit. Ludger (David Kross) bleibt stehen. Geduldig wartet der vorbildliche Passant auf das grüne Männchen. Selbst als ein Kätzchen droht von einem herannahenden Transporter überfahren zu werden, übertritt er nicht die Bordsteinkante. Ludger hat die Prüfung bestanden. Die Talentsucher der DDR-Staatssicherheit, die das Verhalten an der manipulierten Ampel observieren, glauben mit dem jungen Mann einen guten Fang gemacht zu haben. Wer sich so stur an Regeln hält, ist in der Firma gut aufgehoben.

Und so findet sich der harmlose Opportunist schon bald als Undercover-Agent im Prenzlauer Berg wieder, wo er die dortige Künstlerszene ausspionieren soll. Mit „Leander Haußmanns Stasikomödie“ schreibt der gleichnamige Regisseur nach „Sonnenallee“ (1999) und „NVA“ (2005) seine DDR-Trilogie fort. Der Titel ist Programm und Provokation zugleich.

Mit dem eigenen Namen verbürgt sich Haußmann dafür, dass es sich hier um seine ganz persönliche Sicht handelt. Gleichzeitig fordert er mit dem lapidaren Titel jene heraus, die behaupten, dass über die verwerflichen Taten der Spitzelorganisiation nicht gelacht werden darf. Haußmanns Film sollte man als wirksames Gegengift und notwendige Ergänzung zu bierernsten Stasi-Filmen wie Florian Henkel von Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“ verstehen. Schließlich verdient ein sehr deutsches Phänomen wie dieses nicht nur eine moralisch-dramatische, sondern auch eine satirische Betrachtungsweise. Und so schickt Haußmann den naiven Nachwuchsspitzel mitten hinein ins Wunderland der Ostberliner Künstlerszene, die sich ihre Freiheiten herausnimmt, ohne auf das Umschalten der Ampel zu warten.

Schon bei seinem ersten missglückten Einsatz in der Wohnung einer Zielperson, landet er mit der oppositionellen Corinna (Antonia Bill) versehentlich im Bett – und ist mehr als fasziniert vom locker-leichten Lebensstil der Szene. Verqualmte Partys, Liedermacher-Abende, Lesungen, berauschendes Asthmakraut und vor allem die schöne Muse Natalie (Deleila Piasko) lassen Ludger immer öfter seinen Treueschwur für den Arbeiter- und Bauernstaat aus dem Auge verlieren. Seine Berichte entwickeln zunehmend literarische Qualitäten und die Schreibtalente des wankelmütigen Spitzels kommen auch in der Szene gut an. Vergeblich versucht der bärbeißige Führungsoffizier Siemens (Henry Hübchen) den verdeckten Ermittler wieder auf Linie zu bringen.