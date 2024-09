Kino „Monica-Effekt“ wirkt noch heute - Monica Bellucci wird 60

Bellucci hat in Italien - wenn nicht sogar weltweit - den Status einer Ikone. Seit den 1990er Jahren begeistert sie als erfolgreiche Schauspielerin und machte sich mit ihren Rollen in Filmen wie „Bram Stoker's Dracula“, „Der Zauber von Malèna“, „Irreversibel“ und „Matrix Reloaded“ einen Namen. Mit 51 spielte sie an der Seite von Daniel Craig in „Spectre“ das älteste Bond-Girl. Nun feiert Bellucci ihren 60. Geburtstag.