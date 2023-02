Hollywood : Oscar-Vorgeschmack: Berger & Co. beim Lunch der Nominierten

Los Angeles Waldpilz-Risotto, edle Desserts und Ratschläge für die Oscar-Gala: Am begehrten Mittagessen dürfen dieses Mal neben hochkarätiger Hollywood-Prominenz auch Gäste aus Deutschland teilnehmen.

Dieses Mittagessen in Hollywood lässt sich kaum jemand entgehen: Beim traditionellen Oscar-Lunch am Montag (Ortszeit) trafen Stars wie Tom Cruise, Austin Butler, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Steven Spielberg und Michelle Williams zusammen. Unter den Dutzenden Trophäen-Anwärtern im Beverly Hilton Hotel war auch der deutsche Regisseur Edward Berger - gemeinsam mit nominierten Filmschaffenden, die an dem Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ mitgewirkt haben.

Der deutsche Film gehört mit neun Nominierungen, auch in der Topsparte „Bester Film“, zu den Oscar-Favoriten. Mehr Gewinnchancen hat nur die schräge Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ mit elf Nennungen.