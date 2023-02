Von „Avatar“ bis „Tár“ : Hier können Sie die Oscar-Kandidaten für den Besten Film sehen

Foto: dpa/Reiner Bajo 13 Bilder Das sind die Favoriten bei den Oscars 2023

Bonn Zehn Filme konkurrieren in diesem Jahr bei den Oscars in der Kategorie „Bester Film“ - darunter Blockbuster wie „Avatar“ und „Im Westen nichts Neues“. Wir geben einen Überblick, wo die Filme aktuell zu sehen sind.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jasmin Kaub

Die 95. Verleihung der Academy Awards of Merit, besser bekannt als Oscars, findet am Montag, 13. März, von 1 bis 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit, statt. Im letzten Jahr konnte das Coming-of-Age Drama „Coda“ die Kategorie „Bester Film“ für sich entscheiden. Nominiert für den 95. Oscar in dieser Kategorie sind neben dem deutschen Anwärter „Im Westen nichts Neues“ noch „Avatar: The Way of Water“, „The Banshees of Inisherin“, „Elvis“, „Everything everywhere all at once“, „Die Fablemans“, „Tár“, „Top Gun: Maverick“, „Triangle of Sadness“ und „Die Aussprache“. Während einige der Filme noch im Kino laufen oder erst noch ins Kino kommen, gibt es einige bereits für das Heimkino. Wir geben einen Überblick.

Im Westen nichts Neues

Die neue Adaption des gleichnamigen, fast 100 Jahre alten Romans von Erich Maria Marquez feierte seine Premiere im September 2022 beim Toronto International Film Festival. Im Mittelpunkt des deutschen Kriegsdramas steht der 17-jährige Soldat Paul Bäumer (Felix Kammerer), der sich 1917 mit seinen Freunden freiwillig zum Kriegsdienst meldet. Im Dienst für das Deutsche Kaiserreich werden die Freunde zunächst in den Grabenkrieg an der Westfront geschickt. Als sie in das nordfranzösische La Malmaison verlegt werden, lernen sie die Schrecken des Krieges kennen. Gleichzeitig bemühen sich deutsche Abgesandte, darunter Matthias Erzberger (Daniel Brühl), um einen Waffenstillstand mit den Alliierten.

Am 19. Februar wurde „Im Westen nichts Neues“ mit sieben Auszeichnungen bei den British Academy Film Awards (kurz: Baftas) geehrt: unter anderem in der Kategorie Bester Film und Beste Kamera. Der Film startete Ende September 2022 in den Kinos und ist seit Ende Oktober zum Streamen auf Netflix verfügbar.

Avatar: The Way of Water

Die Fortsetzung des Science-Fiction-Films „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ (2009) war der weltweit erfolgreichste Film im Jahr 2022. Zehn Jahre, nachdem der ehemalige Soldat Jake Sully (Sam Worthington) mit seinem Avatar vereint wurde, haben er und Ney’Tiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Als die „Himmelsmenschen“ zurückkehren, sieht sich die junge Familie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und schließlich gegen die Menschen zu kämpfen.

Der Film läuft seit dem 14. Dezember in den deutschen Kinos und ist unter anderem (Stand: 24. Februar) noch im Kinopolis in Bad Godesberg, im Drehwerk in Wachtberg, im Cineplex Troisdorf, Cineplex Siegburg, im Cineplex Euskirchen und einigen Kinos in Köln zu sehen.

The Banshees of Inisherin

Die historische Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“ (dt.: Die Todesfeen von Inisherin) greift das abrupte Ende einer Freundschaft zwei irischer Männer auf. Während des irischen Bürgerkrieges 1923 beendet der Folkmusiker Colm Doherty (Brendan Gleeson) die Freundschaft mit Pádraic Súilleabháin (Collin Farrell). Diese Entscheidung bringt schwerwiegende Folgen für beide Männer mit sich.

Seit dem 5. Januar ist der Film im Kino zu sehen. Aktuell läuft die neunfach-Oscarnominierte Tragikomödie in der Region noch in der Neuen Filmbühne in Bonn, im Kur-Theater in Hennef sowie in einigen Kölner Kinos.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Elvis

Die Filmbiographie über Elvis Presley ist für acht Oscars nominiert. Elvis Presleys (Austin Butler) ehemaliger Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) erinnert sich auf dem Sterbebett an sein erstes Treffen mit Elvis und den Beginn des kometenhaften Aufstieg des Sängers sowie die Kontroversen, die sich um ihn rankten.

Der Film startete im Juni 2022 in den Kinos und ist bereits auf Blu-ray und DVD erhältlich. Bei der Sky-Streamingplattform Wow können Abonnenten des Premium-Abos den Film kostenlos schauen.

Everything everywhere all at once

Gleich elf Oscar-Nominierungen erhielt der Fantasy-Abenteuerfilm „Everything everywhere all at once“. Die gebürtige Chinesin Evelyn (Michelle Yeoh) betreibt mit ihrem Ehemann einen Waschsalon in den USA. Während einer Steuerprüfung wird sie in ein Multiversum katapultiert und lernt, wie sie ihre Fähigkeiten aus den einzelnen Universen verknüpfen kann. Als einzige, die das Multiversum vor einem Verbrecher bewahren kann, begibt sie sich auf eine spannende Jagd durch die Dimensionen. Hauptdarstellerin Michelle Yeoh und Nebendarsteller Ke Huy Quan wurden für ihre Darbietung bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Der Film ist nach seinem Kinostart im April 2022 aktuell kostenpflichtig auf Amazon Prime Video und Apple TV verfügbar. Zudem gibt es den Film auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Wow-Abonnenten können den Film kostenfrei schauen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Fabelmanns

Steven Spielbergs teilweise autobiografisch geprägtes Filmdrama „The Fabelmanns“ wurde im Januar bei den Golden Globes als bester Film in der Kategorie Drama ausgezeichnet. Der junge Sammy Fabelmann entdeckt in den 1950ern seine Liebe zum Film. Fortan dreht er zahlreiche Videos und Filme, die der Familie auch eine erschütternde Wahrheit zeigen.

Der Film startet am 9. März deutschlandweit im Kino.

Tár

Das fiktionale Musikdrama „Tár“ begleitet die Dirigentin Lydia Tár (Cate Blanchett), die sich als erste weibliche Chefdirigentin beweisen muss. Mehrere Schicksalsschläge gefährden ihre Karriere und die Ehe mit ihrer Frau Sharon Goodnow (Nina Hoss).

Der Film startet am 2. März in den Kinos und wird in Bonn unter anderem im Rex zu sehen sein.

Triangle of Sadness

Reichtum, Ruhm und menschliche Abgründe: Die satirische Tragikomödie „Triangle of Sadness“ (dt. „Dreieck der Traurigkeit“) begleitet die Models Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean Kriek) auf eine Kreuzfahrt. Mit an Bord sind Reiche und Neureiche, deren Exzentrik sich umgehend bemerkbar macht. Als Piraten das Schiff überfallen, können sich nur wenige Überlebende auf eine Insel in Sicherheit bringen. Dort wird die zuvor geltende Rangordnung auf den Kopf gestellt.

Kinostart war am 13. Oktober 2022. Aktuell läuft der Film noch vereinzelt in Lichtspielhäusern, darunter auch im Stern in Bonn.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Top Gun: Maverick

Schauspieler Tom Cruise kehrte im Mai 2022 als Kampfpilot Maverick zurück auf die Kinoleinwände. Als der Pilot, der aufgrund seiner massiven Probleme mit Autorität keine militärische Karriere machen konnte, weiter für Probleme sorgt, wird er an seine alte Elite-Flugschule Top Gun versetzt. Dort bleiben ihm lediglich drei Wochen, um seine Schüler auf eine gefährliche Mission vorzubereiten und das Nuklearprogramm eines unbenannten Schurkenstaates zu zerstören.

Actionfans können den Film, der im Mai 2022 im Kino startete, auf Amazon Prime und Wow jeweils im Premiumabo gratis streamen. Zudem gibt es den Action-Kracher auf Blu-ray und DVD zu kaufen.

Die Aussprache

Den Abschluss der Nominierten macht das auf realen Ereignissen beruhende Drama „Die Aussprache“ (Originaltitel: Women Talking). Nachdem es in einer mennonitischen Gemeinde (evangelische Freikirche) in Bolivien zu einer Reihe sexueller Übergriffe durch männliche Gemeindemitglieder kam, wägt eine Gruppe von Frauen ihre Möglichkeiten ab, wie sie mit den Geschehnissen umgehen können, ohne ihren Glauben zu vernachlässigen.