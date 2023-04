Rey kehrt zurück Lucasfilm kündigt drei neue „Star Wars“-Filme an

London · In der jüngsten „Star Wars“-Trilogie spielte Daisy Ridley eine der Hauptfiguren. Nun kündigt Lucasfilm ein weiteres Sci-Fi-Abenteuer mit ihr in der Rolle als Rey an. Zudem sind zwei weitere Filme geplant.

08.04.2023, 12:26 Uhr

Daisy Ridley kehrt in einem weiteren „Star Wars“-Film als Rey zurück. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/Jordan Strauss





Fans von „Star Wars“ können sich auf gleich drei neue Filme aus der Science-Fiction-Reihe freuen. Unter anderem werde Daisy Ridley in ihre Rolle als Rey auf die Kinoleinwand zurückkehren, teilte die Produktionsfirma Lucasfilm am Freitag mit. In dem Film unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy werde es um die Ereignisse nach dem letzten „Star Wars“-Film mit Rey, „Der Aufstieg Skywalkers“, gehen, hieß es. Sie werde darin einen neuen Jedi-Orden aufbauen. Das sind die Streaming-Highlights im März 2023 Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im März 2023 Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy kündigte die neuen Filme auch persönlich bei einer Veranstaltung in London an, bei der sie die Regisseure auf die Bühne holte. Neben Obaid-Chinoy wurde auch James Mangold verpflichtet, dessen Film in die Anfangszeiten der Jedi zurückblicken wird. Der dritte Film entsteht unter der Regie von Dave Filoni und soll einen Abschluss für die Star-Wars-Serien wie „The Mandalorian“, „Das Buch von Boba Fett“ und „Ahsoka“ bilden.

(ap)