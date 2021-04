Filmpreise : Trotz Corona: Oscar-Stars und Glamour auf dem roten Teppich

Los Angeles Wegen der Pandemie wird bei den Oscars dieses Jahr auf den großen Rummel verzichtet. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die Stars vor der Verleihung trotzdem.

Ganz in Gold erschien auch Soulsängerin Andra Day zur Verleihung der Academy Awards. Sie hofft in diesem Jahr auf einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „The United States vs. Billie Holiday“. „Ich habe etwa 40 Pfund für die Rolle verloren“, sagte sie. Sie trinke und rauche nicht, habe aber für den Film damit angefangen. Nicht, um Gewicht zu verlieren - sondern um möglichst nah an die Stimme der legendären Jazzsängerin zu kommen.