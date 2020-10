Politdrama geht ins Rennen : „Und morgen die ganze Welt“ ist deutsche Oscar-Hoffnung

München „Und morgen die ganze Welt“ ist ein hochpolitischer Film. Julia von Heinz thematisiert darin die politischen Extreme - Neonazis ebenso wie Linksradikale. Ein brisantes Drama, mit dem die Regisseurin Deutschland bei den Oscars vertreten soll.

Nun also ein Drama, das vom Thema her auch in den USA auf Interesse stoßen dürfte, wo politisch motivierte Gewalt - häufig aus dem sehr rechten Lager - vielerorts ein Klima der Angst verbreitet. Jetzt ist die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) im kalifornischen Beverly Hills am Zuge. Aus allen internationalen Bewerbungen wählt sie zunächst zehn Filme aus, die am 9. Februar 2021 bekanntgegeben werden. Am 15. März werden dann die fünf nominierten Filme verkündet. Der deutsche Oscarbeitrag „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt war im vergangenen Jahr nicht nominiert worden. Die eigentliche Preisverleihung ist am 25. April 2021.