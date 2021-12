Kritik zum Neustart : „West Side Story“ startet als Neuverfilmung in die Kinos

Bonn Star-Regisseur Steven Spielberg legt das Musical „West Side Story“ neu auf, ohne es zu erneuern. Darstellerisch ist das fantastisch. Unsere Kritik zum Kino-Neustart.

Das leitet zur Frage über: Braucht ein Film, den zehn Oscars in den Olymp der Kinokunst katapultiert haben, ein Remake? Schwierig. Der Clou von Bernsteins Musical (1957) und Wises Film ist ja die Menge an sozialem Sprengstoff, den die Musik auf wundersame Weise entschärft. Und das tödliche Liebesdrama in der Nachfolge von Romeo und Julia schüttet erst recht die Gräben zu, die der unversöhnliche Bandenkrieg zwischen den US-amerikanischen Jets und den puertoricanischen Sharks täglich neu aufriss.

Trotzdem, daraus hätte Spielberg eine moderne Saga machen können, in der etwa die Hautfarbe eine noch stärkere Rolle spielt. Doch sein Film zeigt uns, wie sehr er noch von Wises Version berauscht ist. Da fahren die Ami-Schlitten von damals umher, rauschen die Petticoats, schnippen die Finger der coolen Jungs. Spielberg inszeniert das ganz große Kino als Erinnerung an einen Film, der selbst noch größeres Kino war.

Möglicherweise kann man dem Film seine Retro-­Haltung gar nicht vorwerfen. Darstellerisch ist sie fantastisch gelungen. Die jungen Talente sind agil, fesch frisiert, beweglich, stimm- und sprungstark, sie tragen tolle Tollen auf dem Haupt, wirbeln an Häuserwänden entlang und legen tanzend jeden Straßenverkehr lahm; in dieses malerisch marode New York der gefühlten 50er Jahre, auferstanden aus Kulissen, könnte man sich glattweg verlieben. Natürlich auch in Marias Hinterhof-Wohnung, zu der man sich an Leinen mit feuchter Wäsche vorbei über die Feuerleiter vorarbeiten muss. Für den Tanzboden einer Basketball-Halle wurde 1a-Parkett verlegt. Der Mambo ist dort übrigens keine Sekunde Dirty Dancing, auch wenn gern aus der Kniekehle gefilmt wird.