Im Trend: Übernachten im Wald : Nah an der Milchstraße

Campen in der Natur: Mitten im Wald und mit Blick auf den Sternenhimmel. Foto: creativenature.nl - stock.adobe.com/Rudmer Zwerver

Den Menschen zieht es in die Natur, gerade in diesen Zeiten. Manche möchten dort sogar übernachten. Das kann Ärger geben. Wer auf Nummer Sicher gehen will, bucht einen Trekkingplatz und schlägt dort sein Zelt auf.