Streaming-Dienst : Netflix verbietet Account-Sharing - So gelingt der Umzug aufs eigene Konto

Bonn Mit einem Profiltransfer können Nutzer bei Netflix jetzt vom geteilten auf ihr eigenes Konto umziehen, ohne Daten zu verlieren. Vielleicht kommt bald aber eine kostengünstigere Alternative.

Wie funktioniert die Übertragung des Profils?

Welche Daten werden übertragen?

Eine Einschränkung gibt es: Profile können nur in ein komplett neues Konto übertragen werden, nicht in ein bereits bestehendes. Außerdem können keine Profile kopiert werden, die über einen aktivierten PIN-Schutz verfügen oder per Kindersicherung geschützt sind.

Wann tritt das Verbot zum Account-Sharing bei Netflix in Kraft?

Bislang steht kein konkretes Datum fest, ab dem das Teilen von Nutzerkontos bei Netflix in Deutschland verboten sein wird, aber der Streamingdienst hat Änderungen für Anfang 2023 angekündigt. Sobald die neuen Regelungen greifen, dürfen nur noch Menschen, die im selben Haushalt wohnen wie der Besitzer des Kontos, den Streamingdienst über ein Profil nutzen. Das steht zwar schon länger in den Nutzungsbedingungen von Netflix, aber bislang wurde das Teilen des Nutzerkontos noch von der Streaming-Plattform geduldet.

Gibt es eine Alternative zum eigenen Netflix-Account?

In Südamerika hat Netflix das neue Modell bereits getestet. Dort konnten Nutzer in ihrem Konto für drei Dollar ein Unterkonto einrichten, das von nicht zum Haushalt gehörenden Menschen genutzt werden kann. Der Preis für ein Unterkonto läge damit deutlich unter dem Preis eines separaten Sparabos mit Werbung. Ob die Preise in Europa allerdings dieselben wie in Lateinamerika sein werden und ob es bei der Anzahl der verwendbaren Profile Einschränkungen geben wird, ist noch unklar.