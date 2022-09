Abschluss am Dienstag : Hier können Sie das Feuerwerk von Pützchens Markt beobachten

Abschluss am Dienstag

Das Feuerwerk auf Pützchens Markt bildet das Schlusslicht der fünftägigen Kirmes in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am heutigen Dienstag endet Pützchens Markt mit einem großen Feuerwerk. Wir zeigen die besten Orte, an denen man das Spektakel beobachten kann.

Das Finale am Ende des fünftägigen Spektakels bildet am Dienstagabend um 22 Uhr das traditionelle Feuerwerk auf dem Kirmesgelände. Doch von wo kann man das Feuerwerk am besten beobachten?