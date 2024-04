Barrierefreiheit auf dem Jahrmarkt Pützchens Markt soll „Toilette für alle“ bekommen

Wie die Münchener Stiftung Leben pur verdeutlicht, seien „Toiletten für alle“ mehr als reine Sanitäranlagen, sondern vielmehr relevante Schlüsselfaktoren für die Freizeitgestaltung von Menschen mit komplexer Behinderung: Ausflüge in Kinos, Freibäder oder Tierparks seien häufig an die Existenz einer Toilette mit Personenlifter und Pflegeliege geknüpft. Nur in dieser Ausstattung sei etwa ein Wechseln von Inkontinenzeinlagen im Liegen möglich. Das betreffe auch ältere Menschen, die mit Demenz oder Inkontinenz leben.