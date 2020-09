Trotz Absage der Riesenkirmes : „PüMa Daily“ schwelgt in Erinnerungen an Pützchens Markt

„PüMa Daily“ schwelgt in Erinnerungen an Pützchens Markt

Beuel Auch wenn Pützchens Markt 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann - unsere Webreporter Jana Henseler und Michael Wrobel sind dennoch in Beuel-Pützchen vor Ort und schwelgen in Erinnerungen. "PüMa Daily Spezial" blickt auf die schönsten Momente der vergangenen Jahre zurück und zeigt auch aktuelle Bilder aus Pützchen.

Eigentlich würden in Pützchen derzeit Hundertausende bei Pützchens Markt auf dem „Octopussy“ oder dem Riesenrad ihre Runden drehen, über die „Wilde Maus“ flitzen, Backfisch und Würstchen schlemmen und im Bayernzelt feiern. Doch der Riesenrummel wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt. Das hatte die Stadt Bonn bereits im Mai bekannt gegeben.

Dennoch sind die „PüMa Daily“-Reporter Michael Wrobel und Jana Henseler auch in diesem Jahr einige Tage auf dem leergefegten Rummelplatz unterwegs - in der Hoffnung, den GA-Usern auch in diesem Jahr ein wenig Pützchens-Markt-Feeling mit dem nötigen coronabedingten Sicherheitsabstand nach Hause zu bringen.

In der ersten Folge von „PüMa Daily Spezial“ gibt es ein Best of des legendären Fahrgeschäftetests. Außerdem schwelgen die beiden Webreporter in Erinnerungen von den Eröffnungstagen - mit Festumzug und Party im Festzelt.