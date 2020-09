Trotz Absage der Riesenkirmes : „PüMa Daily“ zeigt die schönsten Momente von Pützchens Markt

Die Webreporter Michael Wrobel und Jana Henseler schwelgen bei „PüMa Daily Spezial“ in Erinnerungen an die schönsten Momente von Pützchens Markt. Foto: GA Bonn

Beuel Auch wenn Pützchens Markt 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann - unsere Webreporter sind dennoch vor Ort und schwelgen in Erinnerungen. In der dritten Folge von „PüMa Daily Spezial“ gehen Jana und Micha auf Spurensuche in Beuel-Pützchen und blicken auf die Highlights der vergangenen Jahre zurück.



Eigentlich würden in Pützchen derzeit Hundertausende bei Pützchens Markt auf dem „Octopussy“ oder dem Riesenrad ihre Runden drehen, über die „Wilde Maus“ flitzen, Backfisch und Würstchen schlemmen und im Bayernzelt feiern. Doch der Riesenrummel wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt. Das hatte die Stadt Bonn bereits im Mai bekannt gegeben.

Dennoch sind die „PüMa Daily“-Reporter Michael Wrobel und Jana Henseler auch in diesem Jahr einige Tage auf dem leergefegten Rummelplatz unterwegs - in der Hoffnung, den GA-Usern auch in diesem Jahr ein wenig Pützchens-Markt-Feeling mit dem nötigen coronabedingten Sicherheitsabstand nach Hause zu bringen.

Dazu haben die beiden ihre persönlichen Highlights der vergangenen drei Jahre „PüMa Daily“ herausgesucht. In drei Spezialfolgen verpacken sie sowohl die Höhepunkte der vergangenen Jahre, als auch ein paar neue Einblicke.

Best of Fahrgeschäftetest bei Pützchens Markt

In der ersten Folge von „PüMa Daily Spezial“ gibt es ein Best of des legendären Fahrgeschäftetests. Außerdem schwelgen die beiden Webreporter in Erinnerungen von den Eröffnungstagen - mit Festumzug und Party im Festzelt.

Mit dem „Historischen Jahrmarkt“ gibt es zumindest ein kleines Alternativprogramm für PüMa-Fans. Jana hat sich mal in der Markthalle umgesehen und mit dem Initiator von „Mini-Pützchen“, dem Schausteller Hubert Markmann, darüber gesprochen, wie hart die Corona-Pandemie ihn und seine Schaustellerkollegen getroffen hat. Jana zeigt außerdem aktuelle Bilder vom Rummelplatz.

So lecker ist Pützchens Markt

In der zweiten Folge blicken Micha und Jana zurück auf die kulinarischen Highlights der vergangenen Jahre. Wo hat was besonders gut geschmeckt und was hat die PüMa-Reporter überrascht?

Auf Spurensuche in Beuel-Pützchen

In der dritten und letzten Folge gehen die beiden Webreporter schließlich auf Spurensuche: Dort, wo zu Zeiten von Pützchens Markt Hunderte Fahrgeschäfte, Imbissstände und Getränkewagen stehen und sich Hundertausende Besucher durch die Straßen schieben, herrscht 2020 gähnende Leere. Das Areal in Beuel ist kaum wiederzuerkennen. Jana und Micha besuchen dennoch einige Orte der Riesenkirmes und blicken dabei zurück auf die schönsten Momente von Pützchens Markt in den vergangenen Jahren.