Eröffnung von Pützchens Markt : Historischer Festumzug ist in Beuel gestartet

Am heutigen Freitag ist Auftakt auf Pützchens Markt. Foto: Dietmar Oehlke

Bonn Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Bonn am heutigen Freitag erstmals wieder Pützchens Markt eröffnet. Der Historische Festumzug hat sich um 13.30 Uhr in Bewegung gesetzt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in diesem Jahr in Bonn-Beuel endlich wieder Pützchens Markt statt. Den Auftakt macht am Freitag der Historische Festumzug, der sich um 13.30 Uhr in Bewegung gesetzt hat. Bonns OB Katja Dörner und Schausteller-Präsident Albert Ritter begrüßten die Fahnenabordnungen der Schaustellerverbände und die Mitglieder vieler Beueler Traditionsvereine. Gegen 15 Uhr wird der Umzug am Bayernzelt enden. Dort wird OB Katja Dörner dann das erste Festbierfass anschlagen.

Nach der offiziellen Eröffnung am heutigen Freitag läuft Pützchens Markt noch bis zum 13. September. Auf rund 80.000 Quadratmetern stehen rund 500 Geschäfte zur Auswahl.

