654. Auflage Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2023 wissen

In den vergangenen Jahren organisierte der Verein zur Förderung von Alten, Behinderten, Kindern und Waisen unter dem Namen „Pützchens Markt hilft“ am Kirmesmontag einen kostenfreien Kirmesbesuch für diese Zielgruppen. Mehr als 1000 Menschen durften sich 2022 auf diverse Freifahrten sowie einen leckeren Imbiss im Bayernzelt freuen. Ähnliches plant der Verein auch in diesem Jahr. Auch der Radio-Bonn-Rhein-Sieg-Tag steht am Montag auf dem Programm sowie ab 18 Uhr die After-Job-Party. Das Höhenfeuerwerk am Kirmesdienstag beginnt in der Regel um 22 Uhr und wird den Jahrmarkt dann traditionell beenden.