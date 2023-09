Karussells und Achterbahnen Diese neuen Fahrgeschäfte gibt es bei Pützchens Markt

Drehen, schwingen, fliegen: Der „Escape - Flight of Fear“ bietet 30 Menschen einen Karussell-Ritt mit wildem Richtungswechsel. Frei schwingende Gondeln hängen an Kreuzen, welche auf einer Flugbahn von bis zu sechs Metern Höhe gleich- und gegenläufig zu einer großen, ebenfalls rotierenden Fahrbahnplatte bewegen. Escape ist noch im Welpenalter, gerade ein Jahr alt. Doch wie es der Name schon sagt, will der Flug (ein wenig) Angst verbreiten.