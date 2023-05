Karussells, Achterbahnen und Freifallturm Diese neuen Fahrgeschäfte gibt es bei Pützchens Markt 2023

Eine traditionelle Achterbahn trifft auf den absoluten Pützchens Markt-Klassiker „Wilde Maus“: So ließe sich wohl eine Fahrt auf dem neuen Fahrgeschäft „Euro Coaster“ beschreiben. Die unten an den Schienen befestigten Gondeln schwingen an den Kurven des Fahrgeschäfts effektvoll zur Seite aus und sorgen hierbei mit ihren schnellen Richtungswechseln für ein rasantes Fahrelebnis.