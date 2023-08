Aufbau von 23 Fahrgeschäften Auf Pützchens Markt wird um jeden Quadratmeter gekämpft

Wie Krumbach in der Halle des Marktamtes am Holzlarer Weg erläutert, setzt die Stadt Bonn als Veranstalterin auf ein über mehrere Jahre entwickeltes Sicherheitskonzept, das wie immer eng mit Feuerwehr und Polizei abgestimmt worden sei. So werden der Stadtordnungsdienst und die Polizei erneut gemeinsame Streifen auf dem Marktgelände einsetzen.