PüMa Daily 2023 mit Jana und Micha GA-Webreporter berichten täglich live von Pützchens Markt

Wenn am kommenden Freitag endlich der Startschuss zur 654. Ausgabe der Riesen-Kirmes fällt, werden Jana und Micha mit Kamera und Mikrofon mit dabei sein - denn die beiden sind „heiß wie Frittenfett“, wie man so schön in Kirmeskreisen sagt. Täglich berichten die beiden auch in diesem Jahr wieder in ihrer Video-Webshow „PüMa Daily“ von den Highlights der größten Kirmes in der Region.