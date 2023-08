Live-Bilder der Groß-Kirmes 2023 Hier finden Sie die Webcams zu Pützchens Markt

Am zweiten Septemberwochenende findet wieder Pützchens Markt statt. Auf einer Fläche von etwa 80.000 Quadratmetern bauen rund 400 Schausteller ihre Buden und Karussells auf. Zu den Neuheiten bei den Fahrgeschäften gehört die Achterbahn „Euro Coaster“, deren an Schienen hängenden Gondeln mehr als 40 Stundenkilometer schnell um die Kurven flitzen. Noch schneller geht es bei dem riesigen Schwungrad „Airborne“ zu, das auch neu auf der Kirmes ist und Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern kopfüber durch die Lüfte fliegen lässt. Zu den Attraktionen, die in diesem Jahr zu Pützchens Markt zurückkehren, zählen das Fahrgeschäft „High Impress“, das Rundfahrgeschäft „Predator“ und das Laufgeschäft „Villa Wahnsinn“.