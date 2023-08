Sonderlinien zum Kirmesgelände So fahren Busse und Bahnen zu Pützchens Markt

Die Haltestellen „Pützchen Kloster", "Pützchen Kirche", "Pützchen Schule“ der Linien 608 und 609 werden in beiden Fahrtrichtungen an umliegende Haltestellen verlegt. Als Ersatz für die Haltestellen „Röhfeldstraße" und "Röhfeldstraße Ost“ der Linien 608 und 609 in beiden Fahrtrichtungen wird die Haltestelle „Schevastesstraße“ auf der Siegburger Straße angeboten. Die Haltestelle „Bechlinghoven“ in Fahrtrichtung stadtauswärts wird auf die Alte Schulstraße in Höhe der Einmündung Müldorfer Straße verlegt. Die Haltestelle „Bechlinghoven“ in Fahrtrichtung stadteinwärts finden Kunden auf der Müldorfer Straße gegenüber Hausnummer 110. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen „Schevastesstraße", "Maria-Montessori-Allee", "Zur Autobahn", "Friedenstraße" und "Alte Schulstraße“ angefahren.